الرياضة هجن عبد العزيز بن سعود بن نايف تكتسح فعاليات الـ “جذاع” بكأس الاتحاد السعودي

الرياض – هاني البشر

توجت المطية “اليمامة” لمالكها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بلقب كأس الاتحاد السعودي للهجن 2023 لفئة الـ “جذاع”، وذلك في اليوم الثالث من منافسات النسخة الثالثة المقامة حالياً على أرض ميدان نجران للهجن بمنطقة نجران. وتقام منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن برعاية أمير منطقة نجران، لمدة خمسة أيام بمشاركة 3526 مطية تمثل 8 دول وبمجموع جوائز يتجاوز الـ 10 ملايين ريال. وأقيمت في اليوم الثالث من المنافسات 24 شوطاً على فترتين (صباحية ومسائية)، مخصصة لفئة الـ “جذاع” (بكار ـ قعدان)، مجموع مسافاتها 120 كيلو متراً (6 كيلو مترات لكل شوط)، تتضمن 14 شوطاً عاماً، 4 أشواط كؤوس، و6 أشواط مفتوح. كما حققت المطية “غصاب” لمالكها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود التوقيت الأفضل لفئة الـ “جذاع”، بتوقيت بلغ 7:34.516 دقيقة، وجاءت المطية “التماس” لمالكها العماني علي سعيد الزرعي ثانياً في التوقيت الأفضل بزمن قدره 7:36.087 دقيقة، تليها المطية “النايد” لمالكها فيصل فهد الهاجري بتوقيت بلغ 7:37.098 دقيقة. وشهدت فعاليات اليوم الثالث، تحقيق مالك الهجن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ألقاب أربعة أشواط في الـ “جذاع”، وذلك عبر المطايا: الصداوي، والصداوية، وغصاب، واليمامة. وتنطلق غداً الأربعاء منافسات اليوم الرابع بإقامة فئة الـ “ثنايا” عبر 14 شوطاً على فترتين (صباحية ومسائية)، مجموع مسافاتها 48 كيلو متراً (6 كيلو مترات لكل شوط)، تتضمن أربعة أشواط مفتوح، 6 أشواط عام، وأربع أشواط كؤوس.