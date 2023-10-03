الرياضة

في افتتاح “موسم الرياض 2023”.. “نزال التاريخ” بين ” فيوري وأنجانو” على شاشات قبة “THE SPHERE” بلاس فيجاس

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1445 هـ       3 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
عرضت شاشات قبة “ذا سفير” الشهيرة في لاس فيجاس الأمريكية، التي تعد أكبر هيكل كروي على وجه الأرض، إعلاناً للنزال التاريخي المرتقب في افتتاح موسم الرياض 2023 في 28 أكتوبر الجاري بين بطل العالم للوزن الثقيل “تايسون فيوري”، والبطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل “فرانسيس أنجانو”، التي ستقام في بوليفارد هول.

– اهتمام عالمي
جذب إعلان الموقعة التاريخية المرتقبة في الرياض أنظار ملايين السياح، وزوار مدينة لاس فيجاس، حيث غطى الإعلان 1,2 مليون شاشة LED تتكون منها القبة، التي تعتبر أهم المعالم الترفيهية في المدينة، ويبلغ ارتفاعها 366 قدمًا، وبعرض 516 قدمًا، وبرؤية تصل لـ 360 درجة، التي تمثل تحفة بصرية وسمعية وتكنولوجية استثنائية بلغت تكلفتها أكثر من ملياري دولار.

وتتجه أنظار العالم، تزامنًا مع افتتاح “موسم الرياض” في نسخته الرابعة 2023 في 28 أكتوبر الجاري؛ صوب العاصمة الرياض لمشاهدة النزال التاريخي الكبير بين بطل العالم للوزن الثقيل “تايسون فيوري”، والبطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل “فرانسيس أنجانو”، في مواجهة مُثيرة ومرتقبة، تصنف على أنها من أقوى المواجهات في التاريخ.

وكان المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، قد أعلن أن حفل افتتاح موسم هذا العام سينظم من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم، وبمشاركة أشهر النجوم، كما سيصاحبه نزال حزام “موسم الرياض” الذي يعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.

– حلبة ضخمة تختضن النزال المرتقب
ستُقام المباراة المنتظرة في حلبة ملاكمة ضخمة مزودة بتقنيات حديثة، تستوعب أكثر من 40 ألف شخص، متوقع حضورهم الموقعة التاريخية المنتظرة من كافة أنحاء العالم.

وكان البطل العالمي “تايسون فيوري” قد أعلن مبكراً تحديه لمنافسه في هذا النزال، ووصف النزال المرتقب بأنه سيكون “معركة التاريخ”، فيما قال البطل العالمي “فرانسيس أنجانو”: “هذه هي فرصتي لتحقيق هذا الحلم، معرباً عن شكره لموسم الرياض ولفريقه في (3Point0 Labs) لمساعدته في تنظيم هذا الحدث المهم”.

يذكر أن موسم الرياض أصبح أيقونة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية المهمة كل عام، وبات يستقطب العديد من الزوار والسياح من كافة دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة، ويستهدف هذا العام من 10 – 12 مليون زائر خلال هذه النسخة، وأكثر من مليون سائح من خارج المملكة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.