في افتتاح “موسم الرياض 2023”.. “نزال التاريخ” بين ” فيوري وأنجانو” على شاشات قبة “THE SPHERE” بلاس فيجاس

البلاد- جدة
عرضت شاشات قبة “ذا سفير” الشهيرة في لاس فيجاس الأمريكية، التي تعد أكبر هيكل كروي على وجه الأرض، إعلاناً للنزال التاريخي المرتقب في افتتاح موسم الرياض 2023 في 28 أكتوبر الجاري بين بطل العالم للوزن الثقيل “تايسون فيوري”، والبطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل “فرانسيس أنجانو”، التي ستقام في بوليفارد هول.
– اهتمام عالمي
جذب إعلان الموقعة التاريخية المرتقبة في الرياض أنظار ملايين السياح، وزوار مدينة لاس فيجاس، حيث غطى الإعلان 1,2 مليون شاشة LED تتكون منها القبة، التي تعتبر أهم المعالم الترفيهية في المدينة، ويبلغ ارتفاعها 366 قدمًا، وبعرض 516 قدمًا، وبرؤية تصل لـ 360 درجة، التي تمثل تحفة بصرية وسمعية وتكنولوجية استثنائية بلغت تكلفتها أكثر من ملياري دولار.
وتتجه أنظار العالم، تزامنًا مع افتتاح “موسم الرياض” في نسخته الرابعة 2023 في 28 أكتوبر الجاري؛ صوب العاصمة الرياض لمشاهدة النزال التاريخي الكبير بين بطل العالم للوزن الثقيل “تايسون فيوري”، والبطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل “فرانسيس أنجانو”، في مواجهة مُثيرة ومرتقبة، تصنف على أنها من أقوى المواجهات في التاريخ.
وكان المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، قد أعلن أن حفل افتتاح موسم هذا العام سينظم من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم، وبمشاركة أشهر النجوم، كما سيصاحبه نزال حزام “موسم الرياض” الذي يعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.