الملك وولي العهد يبعثان برقيتين للرئيس التركي ويدينان الهجوم الإرهابي

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، أدان فيها الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنؤكد لفخامتكم وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق، ومتمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، أدان فيها الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة.

وقال سمو ولي العهد:” علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة، وأعرب لفخامتكم عن إدانتي واستنكاري لهذا العمل الإجرامي، سائلا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل “.