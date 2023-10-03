المستشار القانوني أيمن الرفاعي لـ” البلاد”: الاتحاد بريء من إلغاء مباراة سباهان

محمد بن نافع- جدة
أكد د .أيمن الرفاعي المستشار القانوني – رئيس لجنة الانضباط والأخلاق سابقًا باتحاد كرة القدم السعودي في حديثه لـ ” البلاد ” أن مباراة الاتحاد ونظيره سباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا- بحسب البيان الرسمي الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم- قد أُلغيت لأسباب غير متوقعة، لا يمكن التنبؤ بها، وحرصًا على سلامة اللاعبين والحكام والجماهير، وكل ذي مصلحة.
وقال الرفاعي:” بيان الاتحاد الآسيوي يؤكد أنه لا يمكن القول بأن نادي الاتحاد ارتكب مخالفة تسببت في إلغاء اللقاء، ولكن علينا أن ننتظر قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي.
وتابع: ” في حال وجدت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن أحد الناديين، كان هو المتسبب في إلغاء المباراة فسوف يُعاقب المخالف بإحدى هاتين العقوبتين، حسب تقدير اللجنة:
١- عقوبة مخففة؛ يُعتبر الفريق خاسرًا (5-0) مع غرامة 10 آلاف دولار.
٢- عقوبة مشددة؛ يُعتبر الفريق خاسرًا (5-0) مع غرامة 10 آلاف دولار. بالإضافة إلى حرمانة من المشاركة في البطولة الحالية أو المستقبلية”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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