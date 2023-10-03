الرياضة المستشار القانوني أيمن الرفاعي لـ” البلاد”: الاتحاد بريء من إلغاء مباراة سباهان

محمد بن نافع- جدة

أكد د .أيمن الرفاعي المستشار القانوني – رئيس لجنة الانضباط والأخلاق سابقًا باتحاد كرة القدم السعودي في حديثه لـ ” البلاد ” أن مباراة الاتحاد ونظيره سباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا- بحسب البيان الرسمي الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم- قد أُلغيت لأسباب غير متوقعة، لا يمكن التنبؤ بها، وحرصًا على سلامة اللاعبين والحكام والجماهير، وكل ذي مصلحة. وقال الرفاعي:” بيان الاتحاد الآسيوي يؤكد أنه لا يمكن القول بأن نادي الاتحاد ارتكب مخالفة تسببت في إلغاء اللقاء، ولكن علينا أن ننتظر قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي. وتابع: ” في حال وجدت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن أحد الناديين، كان هو المتسبب في إلغاء المباراة فسوف يُعاقب المخالف بإحدى هاتين العقوبتين، حسب تقدير اللجنة: ١- عقوبة مخففة؛ يُعتبر الفريق خاسرًا (5-0) مع غرامة 10 آلاف دولار.

٢- عقوبة مشددة؛ يُعتبر الفريق خاسرًا (5-0) مع غرامة 10 آلاف دولار. بالإضافة إلى حرمانة من المشاركة في البطولة الحالية أو المستقبلية”.