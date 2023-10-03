الرياضة الفارسة السعودية” أسمى السيهاتي” تنتزع ذهب” القـدرة والتحمل”

البلاد- جدة

حققت الفارسة السعــودية أسمى بنت عبدالله السيهاتي المركز الأول في السباق التأهيلي الثاني “سباق كأس الدانوب للقدرة و التحمل” لمسافة 80 كلم، الذي أقيم على مدار يومين في جمهورية سلوفاكيا. وتهدف الفارسة “أسمى” من مشاركتها في السباق التأهيلي التمكن من المشاركة في السباقات العالمية والمحلية في المملكة، وكذلك المشاركة في سباقات الـ 100 كلم؛ إذ اجتازت “أسمى” في أغسطس الماضي سبـاق الـ 40 كلم، بجانب طموحها للمشاركة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل، التي تعد إحدى أكبر بطولات التحمل على أجندة بطولات الفروسية في المملكة. أسمى السيهاتي، أكدت أن ” تمكين المرأة” الذي انبثق من رؤية السعودية 2030 كان المحفز الأول لها لممارسة رياضة القدرة التحمل للخيول، وأن طموحها المشاركة في أكبر السباقات العالمية والمحليـة القادمة داخل وخارج المملكة.