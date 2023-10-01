“سينومي سنترز” و”كريم” تعقدان شراكة إستراتيجية تهدف إلى توفير تجارب تسوّق سلسة للعملاء

الرياض : البلاد

أعلنت “سينومي سنترز”، المالك الأكبر لمراكز التسوّق العصرية في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في تشغيلها وتطويرها، وشركة “كريم”، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط، عن عقد شراكة إستراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز تجارب تنقّل العملاء في المملكة العربية السعودية وتسهيل وصولهم إليها.

وتمثّل هذه الشراكة إنجازاً مهماً يهدف إلى توفير تجارب تسوّق سلسة للعملاء في المملكة العربية السعودية، حيث تتيح مزايا فريدة لكل من عملاء “سينومي سنترز” و”كريم”. وستواصل “سينومي سنترز” في إطار تركيزها على تقديم خدمات رقمية متميّزة، استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التنقّل والتوصيل وتكامل الخدمات.

وستقوم المبادرة الأولى التي ستنفذ عبر هذه الشراكة على تخصيص “سينومي سنترز” نقاط انطلاق ووصول حصرية لمستخدمي “كريم” في خمسة مواقع رئيسية في المملكة، بما في ذلك الرياض وجدة والدمام، على أن تخصّص نقاطاً أخرى في المستقبل. وسيتمّ وضع علامات إرشادية في المواقع المحددة وإنشاء مكاتب خدمة “كريم” لتوفير الدعم اللازم للعملاء. وستسهل هذه المواقع المخصصة الوصول إلى وجهات التسوق في “سينومي سنترز”، مما يضمن سلاسة التنقل وتقليل أوقات انتظار العملاء.

وقال ليفيو فابي، الرئيس التنفيذي للعمليات في المنطقة الوسطى في “سينومي سنترز”: “يعدّ التعاون مع “كريم”، العلامة التجارية المعروفة بتوفير تجارب رقمية سلسة للعملاء، خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي التي ننتهجها في “سينومي سنترز”. وتتماشى هذه المبادرة الأولى التي تسهّل الوصول إلى وجهات التجزئة مع رؤيتنا المتمثلة بتعزيز تجارب التسوق التي نقدّمها. كما يرتقي هذا التعاون بمستويات الراحة التي نوفّرها للعملاء في كافة أنحاء المملكة”.

ومن جانبه، قال أحمد عرابي، المدير العام لخدمات نقل الأفراد في شركة “كريم” السعودية: “نلتزم في “كريم” بطرح حلول مبتكرة تبسّط الحياة اليومية لعملائنا. ويسعدنا التعاون مع واحدة من وجهات التجزئة الرائدة في السعودية لتسهيل نقل العملاء إلى أبرز مراكز التسوق في المملكة.”

وستواصل “كريم” إقامة الشراكات واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز تجارب تنقّل عملائها في المملكة وتسهيل وصولهم إلى مختلف الوجهات براحة مطلقة.

وسيتمكّن العملاء من استخدام أولى مواقع الانطلاق والوصول التابعة لـ”كريم” و”سينومي سنترز” في ثلاث مدن في المملكة العربية السعودية وهي: الرياض في كل من “سينومي النخيل” و”سينومي يو ووك”، وجدة في “سينومي السلام مول” و”سينومي مول العرب”، وفي “النخيل” بالدمام.