موسم الرياض يحتضن النزال التاريخي بين فيوري وأوسيك

الرياض- البلاد

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن إقامة نزال تاريخي بين بطل الملاكمة للوزن الثقيل، البريطاني تايسون فيوري، ضد الأوكراني أولكسندر أوسيك، من أجل توحيد ألقاب الوزن الثقيل للملاكمة.

وكتب “آل الشيخ” عبر حسابه على منصة “إكس”: إن النزال التاريخي المنتظر بين تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك على جميع ألقاب الوزن الثقيل سيقام في المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض Big Time بملعب “kingdom Arena”.

كما أكد البريطاني تايسون أنه سيواجه الأوكراني أولكسندر أوسيك من أجل توحيد ألقاب الوزن الثقيل للملاكمة، بعد أشهر على انهيار محادثات في هذا الصدد، حيث كتب على “إنستقرام”: “لم يعُد في إمكانك الركض مثل أرنب بعد الآن يا أوسيك، إذ حصلت على ما تريد”.

وكان تركي آل الشيخ أعلن في وقت سابق عن أجندة موسم الرياض 2023 الترفيهية، والذي سينطلق في 28 أكتوبر المقبل، وعلى رأس تلك الأجندة أنه سيكون هناك نزال “حزام موسم الرياض”، والذي يُعَدّ الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.