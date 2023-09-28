قرعة كأس الملك.. النصر والاتفاق أبرز مواجهات ثمن النهائي

محمود العوضي- جدة
أجريت الأربعاء قرعة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023-2024، بعد انتهاء مباريات دور الـ32.
وكانت أندية” الاتفاق، التعاون، الشباب، الحزم، النجمة، الهلال، النصر، ضمك، الفيحاء، الأهلي، الفيصلي، الاتحاد، الفتح، الوحدة، الخليج، أبها” قد حجزت مقاعدها في الدور ثمن النهائي.
وأقيمت القرعة بالنظام المفتوح أي غير موجهة، ورغم ذلك لم تأت بمفاجآت على مستوى مواجهات مباشرة بين الكبار، إلا أنها أسفرت عن مواجهة نارية بين النصر والاتفاق.
وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:
الخليج × ضمك
الفتح × الشباب
الهلال × الحزم
الأهلي × أبها
التعاون × الوحدة
النصر × الاتفاق
النجمة × الفيصلي
الفيحاء × الاتحاد
ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد نهاية آخر مباراة من مباريات دور الـ16، علمًا بأن مباريات ثمن النهائي ستقام يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.
#نشرة_الأخبار | قرعة متوازنة في دور الـ 16 من كآس خادم الحرمين الشريفين
#SSC pic.twitter.com/0mQpB9Rpyl
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 27, 2023