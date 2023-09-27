كافد تحصل على حالة الاعتماد المسبق لشهادة SmartScore للاتصال الرقمي والمباني الذكية

الرياض : البلاد

أعلنت شركة “وايردسكور” (WiredScore) المتخصصة في اعتماد المعايير العالمية للتكنولوجيا في قطاع المباني والمنشآت، أن مركز الملك عبد الله المالي أصبح أول وجهة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا تحصل على حالة الاعتماد المسبق لشهادة SmartScore Neighborhood، مما يمثل خطوة كبيرة وعلامة فارقة تؤكد التزام الشركة بإنشاء منطقة ذكية باتباع أفضل معايير التكنولوجيا المبتكرة المعترف بها عالميًا على مستوى المركز بأكمله.

يقع مركز الملك عبدالله المالي “كافد” في قلب العاصمة الرياض، ويضم كافد 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. يمثل المركز بتواجده على بعد 22 كيلومترًا من المطار قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه أكبر منطقة مالية عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي .(LEED) يمتلك المركز ويديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي.

تقدّم شهادة SmartScore Neighborhood لمشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات التي نجحت في إنشاء مباني متصلة رقمياُ وذات إمكانيات ذكية المتطورة، مما يضمن المرونة والاستدامة والكفاءة التشغيلية وتجربة مستخدم استثنائية.

ويعد كافد أول مدينة متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا تسعى للحصول على هذه الشهادة العالمية، لتنضم إلى ووتر ستريت تامبا التابع لشركة SPP في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أعلن عن مشاركته في وقت سابق من هذا العام.

ترتكز مهمة كافد للمدينة الذكية على الأتمتة الكاملة للمنطقة، ونشر حلول إدارة المدينة المتقدمة، والالتزام المستمر بتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما تشمل الابتكارات الحديثة التي أطلقها المركز تطبيقًا ذكيًا لمواقف السيارات يمكّن الموظفين والمقيمين من حجز أماكن وقوف السيارات من خلال هواتفهم الذكية. بالإضافة إلى ذلك، عقدت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي شراكة مع خرائط جوجل للاستفادة من تقنية الموقع العمودي على المحور Z بما في ذلك رسم خرائط العناصر الرأسية حول المباني، مما يوفر للزائرين إمكانية التنقل السهل داخل كل مبنى في المركز.

وقال جون هيليارد، مدير شركة WiredScore في الشرق الأوسط: “تشكّل التكنولوجيا جزءًا رئيسيًا من حياتنا اليومية وتعمل على تعزيزها، لذلك نسعى جاهدين لتمكين مشاريع التطوير العقاري من تنفيذ الحلول المبتكرة والمستدامة. من خلال الحصول على الاعتماد المسبق لشهادة SmartScore Neighborhood في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، تؤكد شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي على إمكاناتها ورؤاها الاستراتيجية نحو التميّز في البنية التحتية الرقمية ضمن أفضل المعايير، ما يسهم في دعم الاحتياجات المتطورة للمجتمعات التي تعمل وتعيش في مخططها الرائد عالميًا”.

ومن جانبه علّق جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي على هذا الإنجاز قائلًا: “يسعدنا حصول المركز على الاعتماد المسبق لشهادة SmartScore Neighborhood العالمية. يأتي هذا الإنجاز ثمرة لجهودنا وانعكاسًا لالتزامنا بإنشاء مدينة ذكية ومستدامة ومتقدمة تقنيًا. نحن في كافد ملتزمون في دعم تحقيق رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة من خلال تقديم تجارب فريدة لكل من السكّان والمقيمين والزوّار، والتي تشمل تنفيذ حلول مبتكرة مثل التوأمة الرقمية، والاستفادة من تكنولوجيا رسم الخرائط المتقدمة، ووضع معايير جديدة للمجتمعات الذكية ضمن هذه البيئة النابضة بالحيوية والشمولية”.

وانطلاقًا من التزامه بالعمل المناخي والتنمية المستدامة، يفتخر كافد بالمباني السكنية والتجارية الموفرة للطاقة، مع توفير بنسبة 10-15% من الطاقة مقارنة بالمباني التقليدية. فقد تم تصميم الوادي – وهو منطقة خضراء مفتوحة ومخصصة للمشاة تربط جميع المناطق ببعضها البعض – مع أخذ الحلول المناخية في الاعتبار. وتستوحي منطقة الوادي مفهومها من الوديان الصحراوية، حيث تنخفض عن مستوى الشارع مما يضمن أن تكون درجة الحرارة في الوادي دائمًا أقل بمقدار 8 إلى 10 درجات من درجة الحرارة في وسط الرياض. وحققت كافد مساهمات عديدة في الاستدامة بحصول أكثر من 40 مبنى في المركز على شهادات LEED الفضية والذهبية.

مع تقدم رحلة مركز الملك عبد الله المالي نحو الحصول على شهادة SmartScore Neighborhood الكاملة، تتوقع WiredScore الإعلان عن اكتمال عملية الاعتماد بحلول نهاية هذا العام. يسهم هذا الإنجاز الرائع في ترسيخ مكانة مركز الملك عبدالله المالي كوجهة رائدة للأعمال وأسلوب الحياة العصري تعمل على تنفيذ حلول المدينة الذكية في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.