الوحدة يعبر العروبة إلى ثمن نهائي كأس الملك

محمود العوضي- جدة
حجز فريق الوحدة مقعدًا في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على العروبة بثنائية دون رد، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي العروبة بالجوف.
سجل النيجيري أوديون إيجالو الهدف الأول لصالح الوحدة في الدقيقة 76. وأضاف نواف العزيزي الهدف الثاني للوحدة، في الدقيقة 89.
هدددددف!
الهداف إيقالو يسجل الهدف الأول للوحدة⚽🔥#أغلى_الكؤوس#العروبة_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/oCnH6jzwwu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 27, 2023
هدددددف!
نواف العزيزي يمنح الوحدة الهدف الثاني⚽🔥#أغلى_الكؤوس#العروبة_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/rCZkPPfDs4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 27, 2023