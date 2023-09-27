الرياضة

الوحدة يعبر العروبة إلى ثمن نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      27 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حجز فريق الوحدة مقعدًا في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على العروبة بثنائية دون رد، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي العروبة بالجوف.

سجل النيجيري أوديون إيجالو الهدف الأول لصالح الوحدة في الدقيقة 76. وأضاف نواف العزيزي الهدف الثاني للوحدة، في الدقيقة 89.

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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