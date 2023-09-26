“قيصرية الكِتَابْ بالرياض” تنظم محاضرة بعنوان “الملك سلمان.. قارئاً ومثقفاً”

الرياض : البلاد

تنظم “قيصرية الكِتَابْ بالرياض” غدٍ ضمن فعالياتها الثقافية المصاحبة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، محاضرة عنوانها “الملك سلمان.. قارئاً ومثقفاً” .

وستتناول المحاضرة جوانب من حياة الملك سلمان الثقافية وعلاقته بالأدباء والمثقفين والمؤرخين، إضافة إلى مواقف تكشف عنايته حفظه الله بالثقافة والكِتَابْ والشعر.

ودعا المشرف العام على قيصرية الكِتَابْ أحمد بن فهد الحمدان المثقفين والمهتمين إلى حضور المحاضرة التي تبدأ الساعة الثامنة مساءً وتعقد في مقر القيصرية بوسط مدينة الرياض بين قصر المصمك وقصر الحكم وجامع الإمام تركي بن عبدالله.

وعدَ الحمدان هذه المحاضرة مساهمة من القيصرية في مناسبة وطنية يعتز بها كل مواطن ومواطنة وهي اليوم الوطني المجيد الذي أُعلِن فيه توحيد هذه الدولة تحت اسم المملكة العربية السعودية.