محافظ جدة يستقبل رئيس مجلس جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية

جدة : البلاد

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة في مكتبه اليوم، معالي رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، والرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي بن مصلح الحتيرشي.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير يتضمن الجهود التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية للحجاج والمعتمرين والزوار والأسر المتعففة بمحافظة جدة، وخدماتها في مطار الملك عبدالعزيز، وميناء جدة الإسلامي, وكذلك المشاريع المستقبلية للجمعية وخطتها الإستراتيجية.

وتهدف الجمعية إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما تسعى للوصول إلى مليون متطوع وتمكين المتطوعين وتأهيلهم وتدريبهم للمشاركة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .