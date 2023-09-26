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محافظ جدة يستقبل رئيس مجلس جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      26 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة في مكتبه اليوم، معالي رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، والرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي بن مصلح الحتيرشي.

 واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير يتضمن الجهود التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية للحجاج والمعتمرين والزوار والأسر المتعففة بمحافظة جدة، وخدماتها في مطار الملك عبدالعزيز، وميناء جدة الإسلامي, وكذلك المشاريع المستقبلية للجمعية وخطتها الإستراتيجية.

 وتهدف الجمعية إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما تسعى للوصول إلى مليون متطوع وتمكين المتطوعين وتأهيلهم وتدريبهم للمشاركة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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