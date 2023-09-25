شاهد.. أتلتيكو يهزم ريال مدريد بثلاثية في الديربي

انتصر أتلتيكو مدريد على جاره ريال مدريد في الديربي بثلاثة أهداف لواحد سهرة الأحد، لحساب الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).

أقيمت المباراة في أرضية ملعب ( سيفيتاس ميتروبوليتانو) معقل أتلتيكو مدريد أمام قرابة 70 ألف مشجّع، وبإدارة الحكم الإسباني الدولي خافيير أربيرولا روخاس.

الهزيمة هي الأولى في موسم ريال مدريد، حيث تركته في المركز الثالث بواقع 15 نقطة، بينما رفع أتلتيكو مدريد نقاطه إلى الرقم 10 في الترتيب الخامس.

أهداف أتلتيكو مدريد سجّلها كل من ألفارو موراتا في الدقيقتين (4 و46) وأنطوان غريزمان (18) فيما أحرز هدف ريال مدريد توني كروس في الدقيقة 35.

شاهد أهداف أتلتيكو مدريد وريال مدريد 3-1