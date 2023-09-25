الرياضة

تشافي يكشف موعد وصول الصفقة الجديدة “روكي”!

محمد ابو الوفاaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      25 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
فيتور روكي لاعب برشلونة

قال مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز: إن المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي (18 عامًا) سينضم إلى النادي الكاتالوني في انتقالات الشتاء المقبلة.

 

برشلونة تعاقد رسميًا مع روكي قبل أسابيع، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، مقابل نحو 40 مليون يورو، وبشرط جزائي بلغ 500 مليون يورو.

 

وأعار البارسا روكي إلى ناديه لحين نهاية الموسم الحالي (2023-2024) لكن يبدو أن برشلونة سيقطع الإعارة ويجلب اللاعب في منتصف الموسم.

 

وأوضح تشافي في تصريحات اليوم الاثنين، أنه من المحتمل أن يصل روكي إلى النادي في الشتاء وأكّد: “نحن على تواصل دائم مع باراناينسي”.

 

سجّل روكي 15 هدفًا الموسم الماضي مع باراناينسي في الدوري البرازيلي، وقفزت القيمة التسويقية من 600 ألف، إلى 18 مليون يورو حاليًا.

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.