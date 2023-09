تشافي يكشف موعد وصول الصفقة الجديدة “روكي”!

قال مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز: إن المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي (18 عامًا) سينضم إلى النادي الكاتالوني في انتقالات الشتاء المقبلة.

برشلونة تعاقد رسميًا مع روكي قبل أسابيع، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، مقابل نحو 40 مليون يورو، وبشرط جزائي بلغ 500 مليون يورو.

وأعار البارسا روكي إلى ناديه لحين نهاية الموسم الحالي (2023-2024) لكن يبدو أن برشلونة سيقطع الإعارة ويجلب اللاعب في منتصف الموسم.

وأوضح تشافي في تصريحات اليوم الاثنين، أنه من المحتمل أن يصل روكي إلى النادي في الشتاء وأكّد: “نحن على تواصل دائم مع باراناينسي”.

سجّل روكي 15 هدفًا الموسم الماضي مع باراناينسي في الدوري البرازيلي، وقفزت القيمة التسويقية من 600 ألف، إلى 18 مليون يورو حاليًا.

Vitor Roque, that is a ROCKET. 🚀

The 18-year-old Brazilian, who is set to join Barcelona ahead of 2024-25 season, scored the lone goal for Athletico Paranaense in a 1-1 draw with Goiás. 🇧🇷 pic.twitter.com/hwyoxzkyUu

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 22, 2023