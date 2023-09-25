الفيصل يزور مقر البعثة السعودية بـ”الألعاب الآسيوية”

البلاد- الرياض
زار رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي المشاركة في الألعاب الاسيوية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء أمس الأحد، مقر البعثة السعودية؛ في قرية الرياضيين بهانغتشو، بحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومدير البعثة الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله.
والتقى الفيصل باللاعبين واللاعبات وإداريي البعثة، واطمأن على كافة التجهيزات المقدمة لهم وللرياضيين خاصة، مؤكداً تقديمه الدعم الكامل لكل ما من شأنه تسهيل مهمتهم الرياضية لتمثيل المملكة بالشكل الذي يليق باسمها.
من جهة أخرى، ونيابة عن رئيس الوفد الأمير عبدالعزيز بن تركي، شارك نائبه الأمير فهد بن جلوي بحفل العشاء الرسمي الذي أقامه المجلس الأولمبي الآسيوي، بحضور رؤساء البعثات المشاركة بالدورة، وعدد من مسؤولي الرياضة الدولية.
وتلقى بن جلوي درعاً تكريمياً من المجلس الأولمبي الآسيوي مقدمًا للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وذلك نظير دعمها للحملة الترويجية لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة 2022 بتنظيمها لفعالية Fun Run بمدينة الرياض شهر ديسمبر من العام الماضي، بمشاركة عدد من الشخصيات الرياضية الآسيوية.