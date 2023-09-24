وفاة الكاتب والصحافي هاني نقشبندي

جدة : البلاد

توفي الكاتب والصحافي السعودي هاني نقشبندي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 60 عاماً.

ولد الراحل في المدينة المنورة عام 1963، وتخرج في جامعة الملك عبد العزيز في جدة تخصص العلاقات الدولية. ودخل المجال الإعلامي في عام 1984، وعمل في صحف عربية وسعودية. شغل منصب رئيس تحرير مجلتي (سيدتي) و(المجلة)، اللتين تصدران باللغة العربية في لندن، كما ساهم في تأسيس مجلة الرجل.

وقدم الفقيد البرنامج التلفزيوني الشهير (حوار مع هاني) على تلفزيون دبي. صدر أول عمل روائي له في عام 2007 تحت عنوان «اختلاس»، ورغم منع نشرها في بعض الدول العربية إلا أنه تمت إعادة طبعها باللغة العربية إلى أكثر من طبعة، وترجمت الرواية إلى اللغة الروسية.

وكان آخر منشور له على منصة “إكس”، بمناسبة احتفالات المملكة بعيدها الوطني 93، حيث كتب: “أكثر ما جاءتني من تهنئة باليوم الوطني السعودي، كانت من غير سعوديين. هم مقيمون في البلد منذ عقود. ما يعني أن المواطنة الحقيقية هي في الحب والانتماء لا في الهوية فقط”.