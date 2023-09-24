فيديكس تفوز بجائزة “أفضل شركة لوجستية للعام” في حفل توزيع “جوائز الخدمات اللوجستية والنقل” 2023

دبي : البلاد

حصدت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، جائزة ” أفضل شركة لوجستية للعام” في حفل توزيع “جوائز الخدمات اللوجستية والنقل” لعام 2023.

وقد تم تكريم فيديكس لشبكتها الراسخة ومبادراتها المتعلقة بالاستدامة ودمجها للتكنولوجيا ضمن مجموعتها الواسعة من خدمات النقل والتجارة الإلكترونية.

وقال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في فيديكس إكسبريس: “يعد هذا التكريم شهادة على التزامنا بابتكار كيفية تقديم التميز لعملائنا. نحن نستكشف باستمرار طرقًا مبتكرة لتلبية متطلبات عملائنا المتغيرة، ويشمل ذلك جعل عملياتنا أكثر استدامة من الناحية البيئية واستخدام التكنولوجيا لتقديم تجارب رقمية وحلول متميزة للشركات للتنافس في السوق العالمية.”

ومن خلال التركيز على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتجار التجزئة الإلكترونية ومستهلكيهم النهائيين، قامت فيديكس بتحسين حل “مدير توصيل فيديكس الدولي” (FedEx®️ Delivery Manager International) ، الذي يساعد المستلمين على تخصيص تسليم الطرود الخاصة بهم بما يتناسب مع جداولهم المزدحمة باستخدام إشعارات الـ”واتساب”. كما قدمت فيديكس خدمة “صورة إثبات التسليم” (Picture Proof of Delivery) لعمليات التسليم السريع للمنازل، مما يوفر راحة البال لتجار التجزئة عبر الإنترنت والمستهلكين فيما يتعلق بتسليم الطرود الخاصة بهم. في سوق الإنترنت الذي يتسم بالتنافس المتزايد، تساعد مجموعة حلول التجارة الإلكترونية من فيديكس تجار التجزئة عبر الإنترنت، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على تقديم عرض خدمة متميز لعملائهم.

بالإضافة إلى ذلك، جعلت فيديكس من أولوياتها تحويل عملياتها لتلبية الطلب على ممارسات الأعمال المستدامة. في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت فيديكس أداة “رؤى فيديكس للاستدامة” (FedEx®️ Sustainability Insights)، والتي تتيح للعملاء قياس البصمة الكربونية لشحناتهم لمساعدتهم على تحسين الشفافية في تقارير الاستدامة الخاصة بهم. كما أضافت فيديكس أول ثلاث سيارات كهربائية إلى أسطولها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتكمل هذه المبادرات الجديدة جهود الشركة المستمرة لتحقيق عمليات عالمية محايدة للكربون بحلول عام 2040.