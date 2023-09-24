الرياضة 476 رياضيًا في الظهور الأول للرياضات الإلكترونية بالألعاب الآسيوية

البلاد- جدة

انطلقت اليوم الأحد منافسات الرياضات الإلكترونية ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في هانغتشو شرق الصين حتى الثامن من أكتوبر المقبل. ويشارك 476 رياضيًا يمثلون 30 لجنة أولمبية آسيوية في الرياضات الإلكترونية التي تستمر تسعة أيام، وتشهد 219 مباراة توزع في نهايتها 21 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات و7 فضيات و7 برونزيات. والمسابقات السبع خلال آسياد هانغتشو هي: أرينا أف فالور، دوتا 2، ودريم أوف كيندوم 2، وليغ أوف ليجندز، وبيس إليت، وستريت فايتر 5، وتشامبيون إديشن. وأدرجت الرياضات الإلكترونية ضمن البرنامج الرسمي للألعاب الآسيوية للمرة الأولى، بعد أن كانت استعراضية فقط في النسخة السابقة بإندونيسيا عام 2018. كما ستكون ضمن البرنامج الرسمي للألعاب الآسيوية المقبلة في آيتشي وناغويا باليابان عام 2026.