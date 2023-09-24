الرياضة رئيس بصمة اتحادي في ذكرى اليوم الوطني: قفزات تنموية ورياضية أبهرت العالم

جدة – البلاد أكد هشام مليباري، رئيس بصمة اتحادي، في تصريحه بمناسبة اليوم الوطني ‏الـ93 للمملكة، بأن ذكرى توحيد هذا الكيان العظيم على يد ‏المغفور له ‏‏– بإذن الله – ‏الملك ‏عبدالعزيز – طيب الله ثراه، تعيد إلى الأذهان عظمة ‏الإنجاز، ‏الذي تم، بفضل ‏الله، على ‏يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسد ‏نعمة لم ‏شمل هذه البلاد تحت ‏راية ‏التوحيد في الأرض، التي انبثق منها نور الإسلام ‏وحملت ‏رسالته الخالدة إلى ‏البشرية.‏ وتابع” اليوم الوطني السعودي93 عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، ليسجل ‏إنجازات وطن خيّر، حباه الله نعما كثيرة، وقيادة رشيدة حريصة ‏على وطنها ومواطنيها ‏حاملة الخير والسلام والنماء والتطور، وفي عهد خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان ‏بن عبدالعزيز- حفظه الله – ‏وسمو ‏ولي عهده الأمين ‏وعضده الأمير محمد بن ‏سلمان- حفظه الله- تعزز اسم ‏ومكانة المملكة ‏‏عالميا في مقدمة الدول المتطورة، ‏‏بالنهضة التنموية ‏الوطنية الشاملة، التي قامت على بناء الإنسان في المقام الأول ‏ونهضة الوطن الغالي، ‏لتشهد ‏المملكة كل هذه التحولات الحضارية الهائلة التي نعيشها ‏وتواكب معطيات ‏العصر الحديث”. ‏ وعن النقلة الكبيرة في قطاع الشباب والرياضة، قال مليباري:” بعد نجاح ‏الرؤية ‏السديدة لقيادتنا في تثبيت دعائم الاقتصاد وضمان ازدهاره، وتعزيز التنمية البشرية، ‏توجهت لزيادة فاعلية القوة الرياضية في ترسيخ مكانة المملكة وجهة عالمية في كل ‏حدث، فبرزت الألعاب الرياضية وحققت منجزات كبيرة على مستوى الجنسين، ثم جاء ‏الوقت المناسب لإطلاق النقلة الهائلة لدوري روشن، التي جعلته حديث العالم، وتجسد ‏ذلك واقعا بقدوم كبار نجوم العالم، ليبرهن أن التوجه سيكون لدورينا نجوميا وفنيا ‏وإعلاميا، وبرز ذلك منذ أول جولة للدوري، وفي الميركاتو الصيفي الذي أذهل العالم ‏كافة، وسنحصد ثماره قريبا جدا، بإذن الله، والبداية العالمية ستكون في بطولة أندية ‏العالم التي يستضيفها، ويمثل المملكة فيها عميد السعودية والخليج ونادي الأوليات نادي الاتحاد”.‏ وأكمل” حقق قطاع الشباب والرياضة في المملكة إنجازات وطنية كبيرة، وشهد‏ قفزات ‏تطويرية للمؤسسات الرياضية والشبابية، ليكون واحدا من معالم النهضة ‏التنموية ‏الشاملة، التي تعيشها بلادنا في كافة المجالات ونتطلع لنجاحات أكبر، بمشيئة الله”‏‎. وختم” أدام الله الأمن والأمان والتقدم والرقي لبلادنا، في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين ‏‏الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- ‏وكل ‏عام ووطننا بخير وجميع مواطنيه”.‏