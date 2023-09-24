رئيس بصمة اتحادي في ذكرى اليوم الوطني: قفزات تنموية ورياضية أبهرت العالم

أكد هشام مليباري، رئيس بصمة اتحادي، في تصريحه بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بأن ذكرى توحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه، تعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، الذي تم، بفضل الله، على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض، التي انبثق منها نور الإسلام وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية.
وتابع” اليوم الوطني السعودي93 عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، ليسجل إنجازات وطن خيّر، حباه الله نعما كثيرة، وقيادة رشيدة حريصة على وطنها ومواطنيها حاملة الخير والسلام والنماء والتطور، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين وعضده الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- تعزز اسم ومكانة المملكة عالميا في مقدمة الدول المتطورة، بالنهضة التنموية الوطنية الشاملة، التي قامت على بناء الإنسان في المقام الأول ونهضة الوطن الغالي، لتشهد المملكة كل هذه التحولات الحضارية الهائلة التي نعيشها وتواكب معطيات العصر الحديث”.
وعن النقلة الكبيرة في قطاع الشباب والرياضة، قال مليباري:” بعد نجاح الرؤية السديدة لقيادتنا في تثبيت دعائم الاقتصاد وضمان ازدهاره، وتعزيز التنمية البشرية، توجهت لزيادة فاعلية القوة الرياضية في ترسيخ مكانة المملكة وجهة عالمية في كل حدث، فبرزت الألعاب الرياضية وحققت منجزات كبيرة على مستوى الجنسين، ثم جاء الوقت المناسب لإطلاق النقلة الهائلة لدوري روشن، التي جعلته حديث العالم، وتجسد ذلك واقعا بقدوم كبار نجوم العالم، ليبرهن أن التوجه سيكون لدورينا نجوميا وفنيا وإعلاميا، وبرز ذلك منذ أول جولة للدوري، وفي الميركاتو الصيفي الذي أذهل العالم كافة، وسنحصد ثماره قريبا جدا، بإذن الله، والبداية العالمية ستكون في بطولة أندية العالم التي يستضيفها، ويمثل المملكة فيها عميد السعودية والخليج ونادي الأوليات نادي الاتحاد”.
وأكمل” حقق قطاع الشباب والرياضة في المملكة إنجازات وطنية كبيرة، وشهد قفزات تطويرية للمؤسسات الرياضية والشبابية، ليكون واحدا من معالم النهضة التنموية الشاملة، التي تعيشها بلادنا في كافة المجالات ونتطلع لنجاحات أكبر، بمشيئة الله”.
وختم” أدام الله الأمن والأمان والتقدم والرقي لبلادنا، في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- وكل عام ووطننا بخير وجميع مواطنيه”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م