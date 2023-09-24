الرياضة القادسية يدعم فريق السيدات بـ 4 صفقات جديدة

الدمام- البلاد

أنهت إدارة نادي القادسية التعاقد مع ثلاث محترفات أجنبيات؛ لتدعيم صفوف فريق السيدات للموسم المقبل.

وأعلنت إدارة نادي القادسية عن تعاقدها مع الكولومبية فالنتينا جونزاليس سوتو؛ لتدعيم حراسة المرمى، ولعبت فالنتينا في آخر 3 مواسم في كولومبيا مع أندية لانيروس 2021، وأكويداد 2022، وسانتا في 2023. ومثلت منتخب كولومبيا في بطولة سو أمريكانو تحت 17 عاما 2018، وسو أمريكانو تحت 20 عاما 2020، وفازت بلقبها في 2022 مع المنتخب الكولومبي. كما تعاقد القادسية مع البرازيلية راياني ماتشادو (قلب دفاع)، وقد سبق لماتشادو اللعب لأندية كيندرمان 2015، وفلامينجو- آرجيه 2016-2019، وبراغا 2019/ 2021، وفلامينجو 2021/2023، وسبق لها الفوز بكأس البرازيل 2015-2016، وكأس البرتغال 2020، وحققت لقب بطل أمريكا الجنوبية تحت 17 سنة 2010 مع منتخب بلادها. وتعاقدت إدارة القادسية أيضاً مع الكولومبية إليزابيث كاربالي( قلب دفاع) لاعبه فريق لانيروس 2021، وأتلتيكو ناسيونال 2022. ومثلت كاربالي منتخب كولومبيا في كأس العالم تحت 17 سنة 2018، وخاضت بطولة سو أمريكانو 2020.

وعلى صعيد الصفقات المحلية، تعاقد القادسية مع ريما المالكي لتدعيم خانة الظهير الأيمن قادمة من نادي النصر، كما سبق لها تمثيل فريق شعلة الشرقية، وسبق للمالكي التتويج بلقب الدوري السعودي للسيدات في الموسم الماضي رفقة النصر. من جانبها، أشادت اليونانية كاترينا فاليدا المدير الفني لفريق القادسية للسيدات بالتعاقدات الجديدة. وقالت كاترينا:” التعاقدات الجديدة ستعزز من قوة الفريق، الذي ينتظر بشغف أول مشاركة في الدوري الممتاز للسيدات”. وتابعت: “نتطلع لنتائج تسعد جماهير القادسية، وترقى لطموحات الإدارة القدساوية”. وستنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي الممتاز للسيدات في 13 أكتوبر المقبل، بمشاركة كل من” القادسية والرياض وشعلة الشرقية والهلال والاتحاد والأهلي والشباب وحامل اللقب النصر”. وسيخوض الفريق القدساوي أولى مبارياته على ملعبه أمام فريق الهلال.