اتحاد الفروسية يقيم بطولة كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز بمشاركة 200 فارس وفارسة

البلاد- جدة
احتفى الاتحاد السعودي للفروسية باليوم الوطني الـ ٩٣ للمملكة، عبر إقامة بطولة كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز، التي شارك فيها أكثر من ٢٠٠ فارس وفارسة، يمثلون ١١ دولة في خمسة أشواط، أقيمت على مدى يومي الجمعة والسبت.
وتوج فؤاد بن إبراهيم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية، الفارس بندر بن محفوظ بطلاً لشوط كأس اليوم الوطني، فيما حل في المركز الثاني الفارس عبدالله الفريح، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد حسن آل هادي.
وشهدت البطولة إضافة شوط خاص للفرسان أقل من 14 عاما، الذي شهد مشاركة 23 فارسا وفارسة، حقق منهم 19 جولة نظيفة دون أخطاء.
وسجل 48 فارسا وفارسة من أصل 80 شاركوا في شوط المبتدئين تسجيل جولات دون أخطاء. وحصل على المركز الأول في شوط جاهز مفتوح ارتفاع ١٢٠-١٢٥ سم فهد الجعيد، فيما جاء ثانيا خالد آل هادي، وجاء في المركز الثالث الفارس ستيفانو إينا.
وفي اليوم الثاني، تم إقامة الشوط الرابع الذي شهد مشاركة أكثر من 120 فارسة وفارسة؛ حيث توج الفارس عبدالعزيز قحل بالمركزين الأول والثالث، بينما حقق فهد الجعيد المركز الثاني.
وشهدت البطولة تنافسا مثيرا وحضورا جماهيريا، استمتع فيه بمنافسات البطولة والفعاليات المصاحبة؛ احتفاء باليوم الوطني للمملكة.