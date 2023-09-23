شاهد.. أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبوخوم 7-0

انتصر بايرن ميونيخ بسبعة أهداف نظيفة السبت على بوخوم، ضمن مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).

أقيمت المباراة في عقر دار بايرن ميونيخ ملعب (أليانز أرينا) أمام حضور جماهيري غفير قارب 70 ألف مشجّع، وأدراها الحكم الدولي الألماني، روبرت هارتمان.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة مسابقة الـ(بوندسليغا)، في حين تلقّى بوخوم هزيمته الثالثة من 5 جولات وبقى في الترتيب الـ14.

أهداف بايرن ميونيخ أمام بوخوم بدأها المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة الرابعة، إثر تمريرة حاسمة من زميله كينغسلي كومان.

أمّا المهاجم الإنجليزي هاري كين فقد سجّل ثلاثية في الدقائق 13 و54 و88. في حين سجّل ماتياس دي ليخت (29) وليروي ساني (38) وماتياس تيل (81).

شاهد أهداف بايرن ميونيخ وبوخوم 7-0