الرياضة 61 ميدالية سعودية في تاريخ الآسياد

الرياض – هاني البشر

منذ بداية مشاركة المملكة في دورات الألعاب الآسيوية، وتحديداً آسياد بانكوك 1978م حتى آسياد جاكرتا 2018م، حقق الرياضيون السعوديون 61 ميدالية متنوعة، معظمها جاء منذ آسياد هيروشيما 1994م حتى آسياد غوانزو 2010م.

وسجل نصيب الأسد من هذه الميداليات، المنتخب السعودي لألعاب القوى الذي حقق 30 ميدالية متنوعة، أي ما يقارب الـ50% وهي: (17 ذهبية – 5 فضيات – 8 برونزيات). ويأتي المنتخب السعودي للفروسية في المركز الثاني بـ8 ميداليات (5 ذهبيات – فضية واحدة – برونزيتين).

وبنفس رصيد الميداليات، يأتي المنتخب السعودي للكاراتيه مع اختلاف الوان الميداليات (4 فضيات – 4 برونزيات). ويأتي البولينج السعودي خامسًا من حيث عدد الميداليات المنجزة بأربع ميداليات (ذهبيتين وبرونزيتين). كما كان للتايكوندو حضور جيد في الآسياد -عطفاً على قوة اللعبة في القارة الاسيوية- إذ حقق لاعبو التايكوندو ثلاث ميداليات برونزية. وبنصيب ميداليتين لكل من: الرماية (ذهبية واحدة ومثلها فضية) والمنتخب السعودي لكرة القدم (فضية واحدة ومثلها برونزية)، وكذلك الملاكمة (واحدة فضية ومثلها برونزية). وسجلت الألعاب الجماعية حضورها البارز في حصاد الميداليات السعودية؛ إذ حقق أخضر اليد ميدالية برونزية وحيدة، ومثلها تحققت عبر المنتخب السعودي للكرة الطائرة.