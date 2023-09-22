الرياضة

الوحدة يقسو على أبها برباعية

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      22 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمو العوضي- جدة

تصوير- عبدالعزيز المتعاني

حقّق فريق الوحدة فوزًا عريضًا على نظيره أبها، برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب

مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة(نحلم ونحقق) من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم كريغ غودوين لفريق الوحدة في الدقيقة 8، قبل أن يضيف عبدالله الحافظ الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وجاء الهدف الثالث لفريق الوحدة في الدقيقة 65 عن طريق فيصل فجر، ليسجل بعدها أوديون إيغالو الهدف الرابع في الدقيقة 88.

بهذا الفوز، رفع فريق الوحدة رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد أبها عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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