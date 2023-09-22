الوحدة يقسو على أبها برباعية

محمو العوضي- جدة
تصوير- عبدالعزيز المتعاني
حقّق فريق الوحدة فوزًا عريضًا على نظيره أبها، برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب
مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة(نحلم ونحقق) من دوري روشن السعودي للمحترفين.
تقدم كريغ غودوين لفريق الوحدة في الدقيقة 8، قبل أن يضيف عبدالله الحافظ الهدف الثاني في الدقيقة 24.
وجاء الهدف الثالث لفريق الوحدة في الدقيقة 65 عن طريق فيصل فجر، ليسجل بعدها أوديون إيغالو الهدف الرابع في الدقيقة 88.
بهذا الفوز، رفع فريق الوحدة رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد أبها عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.
هدددددف!⚽
هدف مبكر للوحدة عن طريق كريغ قودوين ⚽️
الوحدة 1 × 0 أبها#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_أبها | #SSC pic.twitter.com/YSYFBWr8Zv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
هدددددف!⚽
فيصل فجر يضيف الهدف الثالث للوحدة⚽️⚽️⚽️
الوحدة 3 × 0 أبها#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_أبها | #SSC pic.twitter.com/N7HqUjxTG6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
هدددددف!
إيقالو يضيف الهدف الرابع للوحدة⚽️⚽️⚽️⚽️
الوحدة 4 × 0 أبها#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_أبها | #SSC pic.twitter.com/2vNuhi90v2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023