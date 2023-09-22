الفيصل يصل إلى هانغتشو لترؤس بعثة المملكة لأسياد الصين

الرياض – هاني البشر
وصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مساء اليوم الجمعة إلى مدينة هانغتشو الصينية؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو 2022) التي تفتتح رسميًا غدًا السبت في مدينة هانغتشو، وتستمر حتى الثامن من أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية؛ يمثلون 45 دولة آسيوية.
كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى الصين كل من صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد، مدير الوفد السعودي المشارك، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي.
ويضم الوفد الرسمي لسموه، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس الوفد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير الوفد الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، وعضو مجلس الإدارة الأستاذة أضواء العريفي، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن.