الفيصل يصل إلى هانغتشو لترؤس بعثة المملكة لأسياد الصين

الرياض – هاني البشر

وصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مساء اليوم الجمعة إلى مدينة هانغتشو الصينية؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو 2022) التي تفتتح رسميًا غدًا السبت في مدينة هانغتشو، وتستمر حتى الثامن من أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية؛ يمثلون 45 دولة آسيوية.

كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى الصين كل من صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد، مدير الوفد السعودي المشارك، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي.

ويضم الوفد الرسمي لسموه، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس الوفد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير الوفد الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، وعضو مجلس الإدارة الأستاذة أضواء العريفي، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن.

ويمثل المملكة 193 رياضيًا ورياضية، يشاركون في 19 لعبة، وهي: كرة القدم، وكرة السلة 5×5، وكرة اليد، وألعاب القوى، والفروسية، والسهام، والمبارزة، والرماية، والتجديف، ورفع الأثقال، والملاكمة، والتايكوندو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكوراش، وكرة الطاولة، والتنس، والجولف، والرياضات الالكترونية.

يذكر أن المملكة حققت ما مجموعة 61 ميدالية (25 ذهبية – 13 فضية – 23 برونزية) طوال مشاركاتها في الأسياد الاسيوية منذ بانكوك 1978م، حيث حققت ميدالية برونزية وحيدة في نيودلهي 1982م، وفضية وحيدة في سيئول 1986م، وبرونزية واحدة في بكين 1990م، وتسع ميداليات في هيروشيما 1994م (1 ذهبية – 3 فضيات – 5 برونزيات)، ومثلها في بوسان 2002م (7 ذهبيات – 1 فضية – 1 برونزية)، و 14 ميدالية في الدوحة 2006م (8 ذهبيات – 6 برونزيات)، و 13 ميدالية في غوانزو 2010م (5 ذهبيات – 3 فضيات – 5 برونزيات)، وسبع ميداليات في إنشون 2014م (3 ذهبيات – 3 فضيات – 1 برونزية)، وست ميداليات في جاكرتا 2018م (ذهبية – فضيتين – 3 برونزيات).