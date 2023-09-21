مثمناً موافقة مجلس الوزراء.. الحقيل: “نظام الخارطة” يعزز المشاريع العقارية

الرياض- واس

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

وأكد أنَّ النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية، التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، وتُسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة، لاسيما أنَّ النظام يُعد رافداً تشريعياً هاماً في تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى، فضلًا عمَّا يوفره النظام من أدوات وممكنات؛ تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها، ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها.

وأبانَ بأنَّ النظام يسهم مع بقية التشريعات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية؛ مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التطوير العقاري في المملكة، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في سوق التطوير العقاري، كما يسهم في استدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل فيه.