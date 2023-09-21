فيديو.. أهداف مباراة بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد (4-3)

انتصر بايرن ميونيخ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على مانشستر يونايتد سهرة الأربعاء، لحساب الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا (2023-2024).

وفي أرضية ملعب (أليانز أرينا) معقل النادي البافاري، تمكّن بايرن ميونيخ -بطل المسابقة 6 مرّات- من حصد أول 3 نقاط في المجموعة الأولى.

أهداف بايرن ميونيخ بدأها الثنائي الألماني سيرجي جنابري وليروي ساني في الدقيقتين 28 و32 تواليًا، وانتهى الشوط الأول على هذه الوضعية.

4 دقائق بعد انطلاقة الشوط الثاني كانت كفيلة لمانشستر يونايتد بتسجيل أول أهدافه في اللقاء عبر المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.

لكن هاري كين سجّل الهدف الثالث لبايرن ميونيخ في الدقيقة 54، وأعاد كاسيميرو الأمل لمانشستر يونايتد بتسجيله هدفًا في الدقيقة 88.

وأثناء بحث مانشستر يونايتد عن التعادل، أضاف الفرنسي ماتياس تيل الهدف الرابع لبايرن ميونيخ في الدقيقة 92، وعادت الإثارة إلى المباراة عندما تمكّن كاسيميرو من تقليص النتيجة وتسجيل هدفًا ثالثًا للشياطين الحمر، بيد أن الوقت لم يسعف مانشستر يونايتد لتنتهي المباراة بفوز البافاري (4-3).

شاهد أهداف بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد (4-3)

بايرن ميونخ 𝟰 ✘ 𝟯 مانشستر يونايتد | اهداف المباراة – ALL GOALS HD 🎥 ملخص الاهداف بتعليق عصام الشوالي 🔥#دوري_أبطال_أوروبا #BAYMUNpic.twitter.com/y5fVkNnRiB — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) September 20, 2023