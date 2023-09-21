دكّ أرسنال شباك ضيفه بي إس في أيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف نظيفة سهرة الأربعاء، لحساب الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا (2023-2024).

وأمام 59 ألف مشجّع بملعب (الإمارات) حقق أرسنال أول فوز بشباك نظيفة في افتتاحية مجموعات أبطال أوروبا، منذ عام 2011، عندما هزم أيندهوفن (4-0).

افتتح أهداف أرسنال ضد أيندهوفن، الإنجليزي بوكايو ساكا في الدقيقة الثامنة، وعاد ساكا ليمرر كرة الهدف الثاني لزميله البلجيكي لياندرو تروسارد بالدقيقة 20.

في الشوط الثاني سجّل أرسنال هدفين آخرين عبر المهاجم البرازيلي غابريل خيسوس في الدقيقة 38، والقائد النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة 70.

جدير بالذكر أن أرسنال يدشّن أول مشاركة في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2016-2017، حيث فشل في بلوغ المسابقة في المواسم السبعة الماضية.

شاهد أهداف أرسنال وأيندهوفن (4-0)