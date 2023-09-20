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ولي العهد على قناة “FOX News” الخميس في الواحدة صباحًا

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      20 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

نيوم : واس

 تبث قناة FOX News الأمريكية في تمام الساعة 1 صباحًا (الخميس 21 سبتمبر 2023م) مُقابلة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.

 وكانت قناة FOX News قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن هذه المُقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وستُذاع في برنامج Special Report وهي الأولى لسموه مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019.

 وتكتسب مُقابلة سموه المُرتقبة أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق تحولات ومُستجدات إقليمية وعالمية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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