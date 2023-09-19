طيران الإمارات تزيد رحلاتها إلى الرياض في اليوم الوطني السعودي

الرياض : البلاد

أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل ثلاث رحلات إضافية على خط الرياض لتلبية الطلب الكبير على السفر من وإلى المملكة العربية السعودية خلال عطلة اليوم الوطني.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الإضافية من مطار دبي الدولي أيام 20 و21 و24 سبتمبر الجاري، بحيث يتمكن المسافرون من تحقيق أقصى استفادة من العطلة والاحتفالات. وسوف تعمل الرحلات الإضافية الثلاث بطائرات البوينج 777 لتعزيز رحلات طيران الإمارات المنتظمة إلى المملكة.

وتوفر طيران الإمارات لعملائها في المملكة إمكانية مواصلة سفرهم، عبر مركزها في دبي، إلى أكثر من 140 وجهة على شبكتها العالمية الواسعة، وخصوصاً إلى وجهات في أميركا الشمالية وجنوب أفريقيا وأوروبا. وتشتهر طيران الإمارات بتقديم خدمات متكاملة على متن الطائرة، وتقدم للمسافرين وجبات شهية وأكثر من 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب، بما في ذلك أكثر من 135 ساعة من محتوى شاهد الأصلي حصرياً على نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية.

وتخدم طيران الإمارات المملكة العربية السعودية منذ عام 1989، وتشغل حالياً 67 رحلة أسبوعياً عبر أربع بوابات هي الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام. وأكدت طيران الإمارات التزامها القوي والمستمر تجاه المملكة من خلال رعايتها خلال الصيف الفائت بطولة كأس الملك سلمان 2023 هذا العام، التي شارك فيها 16 نادياً في الدرجة الأولى من مختلف الدول العربية.