مبادرة “تطوع بخبرتك” تفوز بالمركز الأول في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

البلاد : متابعات

فازت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمركز الأول في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في فئة “أفضل ممارسة اتصال رافقت حملات تطوعية” في دورتها العاشرة 2023، من بين 37 دولة مختلفة بأكثر من 1500 مشاركة تضمنت 31 فئة متنوعة.

وجاء فوز الوزارة بهذه الجائزة نتيجة الجهود التي بذلت في مبادرة “تطوع بخبرتك” لتحقيق الأثر على أفراد المجتمع وقطاعاته في دعم ممارسة العمل التطوعي من خلال حملاتها الإعلامية والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات وتجارب قادة القطاع الحكومي والخاص والخبراء في مجموعة متنوعة من المجالات، ونقل هذه الخبرات إلى المؤسسات والأفراد في مختلف القطاعات.

يُذكر أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تسعى إلى تعزيز دور الاتصال الحكومي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية وتعزيز ممارسات الاتصال الحكومي على الصعيدين المحلي والعالمي.