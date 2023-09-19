نيوكاسل يفرض التعادل على ميلان في دوري أبطال أوروبا

أجبر نيوكاسل يونايتد نظيره ميلان على التعادل (0-0) أمسية الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2023-2024).

أهدر ميلان فوزًا كان في المتناول، بعد أن تفنن لاعبوه في إضاعة أهداف محققة بالجملة، في حين كان حارس نيوكاسل نيكولاس بوبي نجم المباراة الأول.

وتصدّى الحارس بوبي لـ9 أهداف محققة على مرماه من لاعبي الـ(روسونيري) ليساعد نيوكاسل في الخروج من ملعب ميلان (سان سيرو) بنقطة ثمينة.

تضم المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا إلى جانب ميلان ونيوكاسل، العملاقين باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني.