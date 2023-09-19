الرياضة آهال التركماني يتغلب على الفيحاء في دوري أبطال آسيا

البلاد- جدة خسر فريق الفيحاء، في حضوره الأول آسيويًا أمام مضيفه آهال التركماني 1/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب متعدد الأغراض في عشق أباد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2023-2024. سجل هدف الفريق التركماني، إيلمان تاغاييف، عند الدقيقة 51 من زمن الشوط الأول. وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 3 أكتوبر المقبل حيث يلتقي العين مع آهال في العين، والفيحاء مع باختاكور في الرياض. بهذه النتائج تصدر فريق العين الإماراتي صدارة المجموعة بـ3نقاط يليه آهال التركماني بذات عدد النقاط بالمركز الثاني، وحل الفيحاء ثالثاً بدون أي نقطة، فيما احتل فريق باختاكور الأوزبكي المركز الرابع بدون أي نقطة.