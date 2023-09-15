232 ألف لاجئ عبروا حدود الاتحاد الأوروبي خلال 8 أشهر

لندن : البلاد

بلغ عدد المهاجرين الذين عبروا الحدود الأوروبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 232 ألف و350 مهاجرًا، حسب إحصاءات فرونتكس، الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل، لتسجل بذلك أعلى رقم منذ عام 2016.

وأظهرت الإحصائيات أن أكثر من نصف المهاجرين، قدموا عبر المنطقة الوسطى لحوض البحر الأبيض المتوسط، بزيادة ضعف الفترة المماثلة من العام الماضي، 2022.

وشكل المهاجرون من أفريقيا الغالبية العظمى من الوافدين عبر هذه المنطقة، التي تعد من أخطر الطرق للمهاجرين.

من جانب آخر، سجل طريق البلقان نحو 70 ألف و550 مهاجرًا دخلوا الاتحاد الأوروبي، بانخفاض بنسبة 19% مقارنةً بالعام السابق، حيث أرجعت الوكالة هذا الانخفاض إلى تشديد الإجراءات على منح التأشيرات.