في دوري يلو.. القادسية يسترد نغمة الانتصارات.. والعدالة يواصل انطلاقته 

حائل : خالد الحامد

استرد الفريق الأول بنادي القادسية نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الترجي بهدف دون رد ، في المواجهة التي جرت أحداثها على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في ختام الجولة الخامسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل هدف المباراة الوحيد الأرجنتيني لوسيانو فيتو.

رافعا القادسية رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الثاني ، فيما تجمد رصيد الترجي عند 3 نقاط بالمركز الخامس عشر .

وواصل فريق العدالة زحفه نحو المقدمة عقب فوزه على مضيفه النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب التعليم بعنيزة.

سجل ثلاثية العدالة وليد الشنقيطي،وكشيم القحطاني ، والكساندر ، فيما سجل هدف النجمة عثمان باتو .

بهذه النتيجة رفع العدالة رصيده إلى 12 بالمركز الرابع ، وتوقف النجمة عند رصيده 5 بالمركز الحادي عشر .

وحقق الخلود انتصارا صعبا على ضيفه الجندل بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحزم بالرس .

سجل هدف الخلود ماريانو فاسكيز ، بهذه النتيجة رفع الخلود رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثامن ، وبقى الجندل على رصيده السابق 4 نقاط بالمركز الثاني عشر .

وحقق فريق العين انتصاره الأول على حساب مضيفه القيصومة بنتيجة «2-1» خلال المباراة التي جمعهما على ملعب نادي الباطن.

ويدين العين بهذا الفوز إلى ناصر الهليل، والتون سواريز ، فيما أحرز هدف القيصومة سادات كريم .

وشهدت المباراة طرد لاعب القيصومة ساندرو انيلو .

بهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 4 نقاط ، وبقى القيصومة بزصيد نقطتين .