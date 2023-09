الرياضة العدالة في ضيافة النجمة.. والقادسية يواجه الترجي في دوري” يلو”

خالد الحامد- حائل

تتواصل اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بإقامة أربع مواجهات قوية. النجمة VS العدالة

يستقبل فريق النجمة على أرضه في عنيزة نظيره العدالة في مواجهة قوية بين الطرفين. النجمة في الجولات الماضية لم يتذوق طعم الفوز، ويحل بالمركز السادس عشر برصيد نقطتين، بعكس ضيفه العدالة المنتشي، الذي حقق الفوز في الجولة السابقة قبل التوقف على الفيصلي ليصل للمركز السادس بتسع نقاط، ويسعى للتقدم في الترتيب. القيصومة VS العين

على استاد الباطن، يلتقي القيصومة مع العين في

مواجهة ” الصحوة”؛ حيث يسعى كل فريق للفوز لمصالحة جماهيره والابتعاد عن المراكز الأخيرة. القيصومة بالمركز ما قبل الأخير بنقطتين، فيما يأتي العين بالمركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط. الخلود VS الجندل

على ملعب نادي الحزم في الرس، يستقبل فريق الخلود ضيفه فريق الجندل في مواجهة قوية؛ نظرًا لتساوي الفريقين بأربع نقاط، ويسعى كل فريق للفوز؛ من أجل التقدم في سلم الترتيب. القادسية VS الترجي

على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، يستقبل فريق القادسية ضيفه فريق الترجي. يدخل القادسية المباراة وهو بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط، ويهدف للفوز من أجل البقاء في المنافسة. في المقابل يمتلك الترجي3 نقاط بالمركز الرابع عشر. ويسعى لتحسين نتائجه، بعد أن كسب مباراة واحدة في أربع جولات.