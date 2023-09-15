الصين تفرض عقوبات على شركتي أسلحة أمريكيتين

بكين : د ب أ

ذكرت وزارة الخارجية في بكين اليوم الجمعة أن الصين وضعت شركتي الأسلحة الأمريكيتين “لوكهيد مارتن” و”نورثروب جرومان” ضمن قائمتها للعقوبات بسبب بيع أسلحة إلى تايوان.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج إنه على الرغم من معارضة الصين، مازالت الحكومة الأمريكية مصرة على إمداد تايوان بالأسلحة، في انتهاك لمبدأ “الصين واحدة” الذي تبنته واشنطن، وأضافت أن المبيعات تضر بسيادة الصين.

ودعت المتحدثة الولايات المتحدة للالتزام بمبدأ “الصين واحدة” وبنود الإعلانات الثلاثة المشتركة بين الصين وأمريكا ووقف مبيعات أسلحة إلى تايوان، وتابعت المتحدثة أن التواطؤ العسكري بين أمريكا وتايوان يجب أن ينتهي ويجب أن يتوقف تسليح تايوان ، مشيرة “وإلا ستواجه أمريكا في نهاية المطاف ردا قويا وصارما من قبل الصين”.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من جمهورية الصين الشعبية وهددت مرارا بغزوها في السابق. ولدى تايوان الديمقراطية ، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 24 مليون نسمة حكومة مستقلة منذ عام 1949 .

من جانبها ، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدافع عن تايوان حال تعرضها للغزو.