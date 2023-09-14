وفد تجاري سعودي يطلع على تجربة مصنع الزامل للحديد في فيتنام

جدة _ البلاد

قام وفد تجاري سعودي يضم 80 من أصحاب وصاحبات الأعمال رجال وسيدات؛ يمثلون أكثر من 50 شركة سعودية؛ برفقة عددٍ من ممثلي الهيئات والمراكز الوطنية المتخصصة ؛ بزيارة اليوم لمصنع الزامل للحديد أحد أكبر المشروعات الصناعية السعودية في عاصمة جمهورية فيتنام الاشتراكية “هانوي”؛ والذي قطع أكثر من 25 عاماً في تمثيل الاستثمارات السعودية العابرة للحدود؛ وذلك ضمن برنامج زيارة الوفد لعدد من المدن الفيتنامية والاطلاع على الفرص الاستثمارية في إطار التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين الصديقين.

واطلع الوفد خلال الزيارة على خطوط انتاج المصنع، والتعرف من المسؤولين على الكادر التشغيلي له، واثباته لكفاءة الصناعة السعودية على المنافسة عالمياً في ظل توجه رؤية المملكة 2030م لزيادة الناتج المحلي؛ في دلالة على النتاج الطبيعي للأنشطة الصناعة السعودية بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- للعديد من المشروعات الصناعية التنموية التي تضيء مسيرة النهضة الصناعية للمملكة.

ونوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية محمد بن إسماعيل دهلوي؛ بزيارة الوفد التجاري السعودي لجمهورية فيتنام؛ التي تعتبر جزء من الاطلاع على التجارب الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات المستهدفة، والذي يعتبر من أكبر الوفود التجارية السعودية؛ لتمثيله قطاعات متعددة في المملكة وعدداً كبيراً من الشركات السعودية المهمة، وممثلي الوزرات والهيئات السعودية؛ مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة سانحة لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

وبين المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية بالصندوق السعودي للتنمية الدكتور عبدالله بن سليمان السكران؛ أن هذه الزيارة ترسم استغلال الفرص والاستثمار في المنتج السعودي؛ الذي أصبح متواجداً في قارات العالم المختلفة، والاقبال على الفرص الاستثمارية الخارجية؛ والتي ينشدها برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”؛ والذي يجسد روح التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ مستهدفاً تمكين الاستثمارات المحلية للشركات، مما يحقق استفادة للمنظومة الاقتصادية للمملكة بشكل عام.

من جانبه رحب رئيس شركة الزامل للحديد المهندس نواف بن محمد الزامل؛ بزيارة الوفد التجاري السعودي لزيارة مصنع الزامل للحديد في جمهورية فيتنام؛ الذي يعتبر ثمرة الشراكة مع القطاع الخاص؛ والذي يظهر ما تملكه الصناعة السعودية في الخارج من كفاءة عالية، واهميتها كرافدٍ للناتج المحلي؛ وما تملكه المملكة العربية السعودية من سلاسل امداد خارجية.

وقال: اليوم المملكة العربية السعودية بدعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله- اصحبت قوة اقتصادية عالمية مؤثرة؛ جزء من هذا التأثير يظهر فـي الاستثمارات الوطنية العابرة للحدود.. ونحن بدأنا في إنشاء مصنع الزامل للحديد في العاصمة الفيتنامية “هانوي” قبل 25 عاماً؛ لكن اليوم فـي ظل الممكنات الحالية ما في شك أن المحفزات والفرص صارت أكبر.

وأضاف أن هذه الزيارة ليست مجرد زيارة اعتيادية.. ولكنها تحمل ابعاداً اقتصادية ووطنية هامة، وتجربة مصانع الزامل الرائدة فـي المجال الصناعي والاستثمارات الوطنية العابرة للحدود؛ باتت نموذجاً يحتذى به .. أصحاب وصاحبات الأعمال السعوديين قدموا من مختلف مناطق المملكة.. تجمعهم الرغبة في التعرف على احدى التجارب الوطنية الناجحة اضافة لاستلهام ودراسة فرص جديدة، وقد حرصت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية فيتنام الاشتراكية على دعم فتح آفاق التعاون بين البلدين؛ الذي وصل حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2022م لـ 11 مليار ريال.