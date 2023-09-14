“ذاخر مكة” تطلق مشروعها الثالث بقيمة تتجاوز الـ 200 مليون ريال

الرياض : البلاد

أعلنت شركة ذاخر للتطوير في مدينة مكة المكرمة، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع “ذاخر مكة”، عن إطلاق “فندق ومساكن راديسون” ضمن مشروع ذاخر مكة بقيمة تتجاوز الـ 200 مليون ريال سعودي.

وجاء إطلاق الفندق خلال فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض من فترة 10 إلى 13 سبتمبر 2023. ويعتبر الفندق المشروع الثالث الذي يتم إطلاقة ضمن خطة ذاخر مكة. كما حصلت شركة ذاخر للتطوير على رخصة التسويق للفندق الجديد.

وقال المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر للتطوير: “يسعدنا أن نعلن اليوم عن اطلاق مشروع “فندق ومساكن راديسون”، الذي يتماشى مع أهدافنا في ذاخر لدعم سوق العقار وقطاع الضيافة في مكة المكرمة، بما يحقق تطلعات المستثمرين والزوار، من حجاج ومعتمرين وقاصدي مكة عموماً. حيث تحرص ذاخر على توفير أفضل الخيارات والمنتجات في ظل الإهتمام بكامل التفاصيل لزيادة جودة الحياة ورفاهية السكان والزوار، تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.”

وكان مشروع ذاخر قد أعلن مؤخرا عن بيع عدد من قطع الأراضي بقيمة تتجاوز المليار ونصف ريال سعودي لبناء ثلاثة أبراج سكنية فندقية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنجاز معظم المرحلة الأول من مشروع ذاخر مكة ومن ضمنها البنية التحتية كاملة، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية عام 2024.

ويدعم مشروع “ذاخر مكة” رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030. وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات. ومن الفنادق العالمية التي تتواجد في المشروع فندق راديسون وفنادق هيلتون، وفنادق بارك إن، وكذلك فندق نوفوتيل الأضخم في العالم من حيث عدد الغرف.