سيارة OMODA 5 تحصل على “أفضل سيارة دفع رباعي في اختبار القيادة”

جدة : البلاد

ضمن فعاليات معرض “جايكيندو الدولي للسيارات 2023” في إندونيسيا الذي اختتم مؤخراً، حازت OMODA 5، وهي أول طراز للعلامة التجارية يتم بيعه بشكل ساحق في إندونيسيا، على جائزة “أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات للاختبار” المرموقة، منحتها الجمعية الإندونيسية لصناعة السيارات (جايكيندو). تجسد هذه الجائزة الرفيعة إحصاءات اختبار القيادة ومشاعر الوسائط التي جمعت طوال فترة المعرض، وهي بمثابة شهادة أخرى على منتجات OMODA المتينة والتكنولوجيا المبتكرة التي تقدمها.

قبل ذلك، حققت OMODA مجموعة متنوعة من التكريمات والجوائز الدولية، ففي عام 2022، حصلت على جائزة “أكثر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تقنيًا” من الإتحاد القطري للسيارات، وحققت تصنيفات سلامة خمس نجوم في اختبارات Euro ENCAP و A-ENCAP، وفازت بجائزتين كبيرتين في معرض المكسيك للسيارات التلفزيوني TV3: “أفضل سيارة رياضية متوسطة الحجم” و”سيارة العام 2022″.

تصميم حديث مصمم خصيصاً ليناسب التفضيلات الجمالية للجيل الجديد

مع إظهار الأجيال الشابة اهتماماً متزايداً بالسيارات في السنوات الأخيرة، أصبح استيعاب تفضيلاتهم أمراً حيوياً بالنسبة للعلامات التجارية للسيارات التي تسعى لتحقيق اختراقات في السوق في مشهد تنافسي متزايد. بالنسبة للشاب، السيارة ليست مجرد وسيلة للنقل، بل هي انعكاس لهويتهم وذوقهم – وبالتالي فإن شيئاً جديداً وعصرياً يعد ضرورة لا مساومة عليها.

كعلامة عالمية ناشئة في صناعة السيارات، ركزت OMODA على أهمية الحوار المفتوح مع الشريحة الشابة منذ بدايتها، يتناول طرازها الأول OMODA 5 بذكاء مطالب الشباب المعاصر من خلال جماليات سريالية ومجموعة من التقنيات المبتكرة التي تلبي رغبتهم في التفرد والتميز، ومع التمسك بفلسفة التصميم الحصرية “الفن في الحركة”، يتميز OMODA 5 بأسلوب غير تقليدي ومبتكر، حيث يبدو كقطعة فنية تتداخل فيها الضوء والظل. وتسهم مقصورته التكنولوجيا المتقدمة والشاشات المحيطة المغمورة في خلق شعور مذهل، وبالتالي، ليس من المستغرب أن العديد من المستخدمين والمراجعين الإعلاميين في معرض السيارات في إندونيسيا أشادوا بـ OMODA 5 بتصميمه “المستقبلي والعصري”.

التكنولوجيا الذكية كبوصلة للتنقل المستقبلي

في هذا العصر، الذي تقوده التكنولوجيا الذكية، فإن لدى الجيل الجديد المتقن للتكنولوجيا توقعات صارمة تجاه الميزات الذكية في السيارات، لا تقتصر على مجرد وظائف بلا روح، بل بتجارب تثير العواطف.

استثمرت OMODA موارد كبيرة في رفع مستوى ذكاء مركباتها، بهدف التحول من كونها مجرد أداة للنقل إلى أن تصبح “رفيقاً ذكياً” للسائقين الشباب. تجسد OMODA 5 هذا الهدف بشكل مثالي، حيث تم تجهيزها بنظام متقدم للمساعدة في القيادة يشمل جميع السيناريوهات المحتملة للقيادة ويوفر دعماً وحماية شاملين. يتيح نظام التعديل الصوتي الذكي للمركبة التفاعل بدقة أكبر مع السائق، في حين يوفر نظام الصوت عالي الجودة وشاشة العرض المرئية ثلاثية الأبعاد بالألوان الكاملة أجواءً تشبه غرفة المعيشة الذكية المليئة بوسائل الترفيه. لاحظ الصحفيون الإندونيسيون المتخصصون في صناعة السيارات الذين اختبروا OMODA 5 أنها تتميز بتكنولوجيا متطورة وشخصية رائدة، وقد حظيت بإعجاب العديد من الشباب الإندونيسيين.

لم يقتصر معرض السيارات الإندونيسي لهذا العام بظهور OMODA 5 فحسب، بل شهد أيضاً ظهوراً لطراز جديد تماماً وهو OMODA 5 EV في إندونيسيا للمرة الأولى. من المتوقع أن يتواجد هذا الطراز الجديد في السوق الإندونيسي في فبراير من العام المقبل، ويهدف إلى تقديم تجربة تقنية المركبات الكهربائية للإندونيسيين والاستفادة منها بشكل أوسع، مما يسهم في اعتماد نمط حياة قليل الانبعاثات وصديق للبيئة، وفتح الباب أمام موجة جديدة من التنقل الأخضر الذكي.