الرياضة مصادر “البلاد”: السعودية تحتضن السوبر الأفريقي 5 أعوام

الطائف- هاني البشر

علمت مصادر” البلاد” أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد اتفق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على استضافة المملكة العربية السعودية لكأس السوبر الأفريقي، ابتداءً من 2023 حتى 2027 أي لمدة 5 أعوام. يذكر أن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف سيستضيف مساء غد الجمعة مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023، التي تجمع فريق الأهلي المصري بطل كأس دوري أبطال أفريقيا، مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفيدرالية الأفريقية. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضور جماهيري كبير، خاصة من جانب مشجعي الأهلي المصري، بعد نفاد معظم تذاكر المواجهة، البالغ عددها نحو 20 ألفًا، وهي سعة ملعب المباراة.