الرياضة

إيغالو يقود الوحدة لعبور ضمك برباعية

صحيفة البلادaccess_time29 / صفر / 1445 هـ      14 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

قاد النجم النيجيري إيغالو فريق الوحدة لتحقيق فوز مهم على ضيفه فريق ضمك برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في مكة المكرمة.

كان من نصيب إيغالو منها ثلاثية؛ في الدقائق 17، 45+2، 52، ليسجل الهاتريك الأول له مع فريق الوحدة، ثم أضاف الأسترالي غودوين الهدف الرابع في الدقيقة 62، فيما أحرز هدفي ضمك الحسن  سيساي في الدقيقة 36، وسلطان فقيهي في الدقيقة 83.

بتلك النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد فريق ضمك عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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