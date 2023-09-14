إيغالو يقود الوحدة لعبور ضمك برباعية

متابعة- محمود العوضي
قاد النجم النيجيري إيغالو فريق الوحدة لتحقيق فوز مهم على ضيفه فريق ضمك برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في مكة المكرمة.
كان من نصيب إيغالو منها ثلاثية؛ في الدقائق 17، 45+2، 52، ليسجل الهاتريك الأول له مع فريق الوحدة، ثم أضاف الأسترالي غودوين الهدف الرابع في الدقيقة 62، فيما أحرز هدفي ضمك الحسن سيساي في الدقيقة 36، وسلطان فقيهي في الدقيقة 83.
بتلك النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد فريق ضمك عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.