“كريم” تُعزز تجربة التنقل للمقيمين والزوار في مركز الملك عبدالله المالي “كافد”

الرياض : البلاد

قامت شركة “كريم”، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط، بإبرام شراكة مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، والتي تهدف إلى تعزيز وتبسيط تجربة التنقل للمقيمين والزوار إلى المركز، والذي يُعَد الوجهة الرئيسية للأعمال في المملكة وأحد روافد نمط الحياة العصرية فيها. وتم توقيع الاتفاقية في 12 سبتمبر في حفل أقيم في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض.

يقع مركز الملك عبدالله المالي “كافد” في قلب العاصمة الرياض، ويضم كافد 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. يمثل المركز بتواجده على بعد 22 كيلومترًا من المطار قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه أكبر منطقة مالية عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي (LEED). يمتلك المركز ويديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي.

يحتضن كافد أول سينما في المملكة العربية السعودية، كما يوفر باقة مبتكرة من حلول الأعمال وأنماط الحياة الحديثة وحلول المدن الذكية المتقدمة. ومن المتوقع أن يصل عدد المقيمين والعاملين في منطقة المركز إلى نحو 100,000 شخص بحلول عام 2025، بحيث يستفيدون من خمس فئات أصول تضم أكثر من 70 منفذًا للأطعمة والمشروبات وثلاثة فنادق ومجموعة واسعة من المرافق الترفيهية.

وبالتزامن مع ذلك، ستطلق “كريم” المزيد من الميزات المتخصصة بهدف جعل التنقل داخل كافد أكثر سلاسة وموثوقية، وذلك من خلال تقديم وسائل خاصة لإدارة طلبات نقل الأفراد في المواقع ذات كثافة ركاب عالية، وتحسين تجربة الملاحة للكابتن، والميزات التوجيهية الهادفة لمساعدة العملاء على الوصول إلى نقاط الالتقاء. كما تم تخصيص العديد من المناطق لاستقبال الركاب ومناطق للاصطفاف مخصصة لكابتن “كريم”.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال جوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي: “في خضم الوعي العالمي المتزايد بحلول النقل المستدامة، وإدراكًا للحاجة الملحة لمواجهة التحديات البيئية، نكرّس جهودنا لتعزيز بيئة حضرية أكثر اخضرارًا وفعالية. وتماشيًا مع استراتيجية التنقل لدى كافد، يسعدنا أن نرحب بخدمة نقل الركاب التي تقدمها شركة “كريم” والتي يُتوقّع أن تساهم في تخفيض أعداد المركبات الخاصة، مما يساعد في خفض انبعاثات الكربون وحركة المرور على حد سواء. والأهم من ذلك أنه مع الإضافات التي أطلقتها “كريم”، سيستفيد المقيمون والموظفون والزوّار من زيادة خيارات النقل داخل المنطقة”.

ومن جانبه، علق أحمد عَرّابي، المدير العام لخدمات نقل الأفراد في شركة “كريم” في المملكة العربية السعودية، قائلًا: “شهد مركز الملك عبد الله المالي نموًا سريعًا ليصبح واحدًا من المراكز المالية الرائدة في المنطقة، حيث أنه يستقطب الناس من جميع أنحاء العالم للعيش والعمل فيه. ونحن بغاية السرور بأن نتعاون مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي لجعل التنقل داخل وخارج كافد أكثر سلاسة من أي وقت مضى.”

أطلقت شركة “كريم” خدمات نقل الأفراد في المملكة العربية السعودية في عام 2013، حيث بدأت عملياتها في الرياض وجدة والدمام والظهران والخبر، قبل أن تتوسع لتصل خدماتها إلى 26 مدينة في جميع أنحاء المملكة. واليوم، يقدم تطبيق “كريم” الشامل Everything App خدمات متعددة للعملاء في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك خدمات نقل الأفراد، والسفر بين المدن، وتوصيل الطعام، وتنظيف المنازل، وذلك كله في تطبيق واحد. هذا ويستخدم أكثر من 75,000 مواطن سعودي تطبيق “كريم” كمصدر للدخل.