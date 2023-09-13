الممثلة رند القصيبي لـ”البلاد”: سعيدة بدور “لين” في مسلسل بيت طاهر وانتظروني في مسلسل تاريخي ضخم

البلاد – حاتم العطرجي

* في البداية من هي الممثلة رند القصيبي؟

‎أنا ممثلة سعودية وعمري 27 سنة. كان لدي شغف بالتمثيل منذ طفولتي، شاركت في الكثير من الدورات المسرحية، وقمت بالتمثيل أمام الأهل والأصدقاء، ولم يخطر لي يومًا بأن يكون التمثيل مهنتي. تخرجت من الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 2018، وبعدها عملت مباشرة في مجال الدعاية والإعلان ك copywriter

‎، وعدت إلى الخليج للعمل ضمن هيئة البحرين للثقافة والآثار، تحت رئاسة الشيخة مي آل خليفة. ساعدت قريبتي في تأسيس عملها ” Wagalag”، وهو ما منحني الثقة ودفعني للسعي وراء حلمي. وفي بداية العام 2021، خصصت الكثير من الوقت والطاقة لتطوير مهاراتي من خلال الدراسة الذاتية والعمل في الدعاية للتأقلم مع فكرة الوقوف أمام الكاميرا، وشاركت في العديد من دروس التمثيل. كما شاركت في العديد من المشاريع بما فيها مسلسلات وأفلام قصيرة التي شاركت في مهرجانات دولية وإقليمية.

‎* حدثينا عن مشاركتك في مسلسل بيت طاهر ؟ وطبيعة دورك بالعمل؟

‎حالفني الحظ حين شاهد سلطان عبد المحسن، وهو أحد مخرجي المسلسل واحدًا من الأفلام القصيرة التي مثّلت فيها، وهو “متلازمة البحر المسطح”، خلال مشاركته في الدورة الثامنة من مهرجان أفلام السعودية. ولأنه أعجب بأدائي، تواصل معي بعد عدة أشهر لإجراء تجربة أداء لمسلسل “بيت طاهر”. عادة ما أمزج بين اللغتين العربية والإنجليزية في حياتي اليومية، وهذا الجانب من الشخصية مريح جدًا لي كممثلة. ألعب شخصية لين الحيدر، وهي مصممة أزياء تعد بالحصول على تصاريح تجارة “الحبسة” بالاستفادة من معارفها. إلا أنها، وهذا حرق للأحداث، تكون السبب في فشل الخطة. ليس بالضرورة أنها هي الشريرة في المسلسل، هي مثل بطل سلبي، تقدم الكثير من المشاهد الفكاهية.

‎* كيف ترين مشاركتك بالمسلسل ؟

‎على الرغم من أن الشخصية لا تقدم الكثير من المشاهد، فإن لين قادرة على خطف الأضواء ولها دور مؤثر في المسلسل. يمكنني القول بأن لين تحب المبالغة ومتوهمة نوعاً ما. وأعتقد بأن شخصيتها تغير الصورة النمطية التي يقدمها التلفزيون السعودي عن الطبقة العليا، والتي عادة ما يتم تقديم شخصياتها على أنها قاسية وشريرة وماكرة. تقدم لين صورة عن الحضور الكبير للثقافة الغربية في المملكة، وأثر اختلاطها مع الثقافة المحلية. وكذلك، يلقي المسلسل الضوء على الوجوه المتعددة للمرأة السعودية، وما تتحلى به من ذكاء وصراحة، وشخصية صادقة، حتى ولو اختلف ذلك من امرأة لأخرى.

‎* ماذا عن أعمالك القادمة ؟

‎أشارك في مسلسل تاريخي ضخم من إنتاج شبكة MBC، ومن المقرر عرضه في وقت لاحق من العام الحالي. ويمكنني القول بأن شخصيتي في هذا المسلسل مختلفة تمامًا عن دور لين. وأجري حاليًا تجارب أداء لعدد من الأفلام والمسلسلات، ولكن لا شيء مؤكد حتى هذه اللحظة.

‎* ماذا تطمح له الممثلة رند مستقبلاً؟

‎بالمختصر، أريد تأدية العديد من الأدوار والعمل ضمن أنواع سينمائية وتلفزيونية متنوعة. أحب الأفلام القصيرة، وأتمنى المشاركة في عمل أجنبي يومًا ما. لا شك بأن لدى كل ممثل نقاط قوة ونقاط ضعف، ولكن لا أريد أن يتم تصنيفي ضمن فئة أو نوع واحد. أرغب بتحدي قدراتي، واستكشاف المزيد من الشخصيات والمشاعر من خلال عملي كممثلة. وأتمنى أن أتمكن من مواصلة إثبات موهبتي في كل مشروع وكل دور. وكذلك، أرغب بالعمل مع المبدعين من أبناء جيلي، والتعلم من خبرات من سبقوني، مثلما تعلمت من محمد بكش. هدفي ليس الشهرة، بل هي تشعرني بالخوف، حتى أنني أشعر ببعض التوتر في هذه المقابلة. أما بالنسبة لأسلوبي بالعمل كممثلة حاليًا، فأنا أميل للقصة القوية، وهي بالنسبة لي حاليًا أهم من المشاهدات الكبيرة.

‎* من مِن الممثلين أو الممثلات تتمني التمثيل معه في مسلسل قادم ؟

‎السعودية غنية بالمواهب المتميزة، كنت محظوظة بالعمل مع ريم الحبيب في فيلم قصية يجري العمل على إنتاجه حاليًا، وأتمنى العمل معها من جديد على مشروع أكبر. أقل ما يقال عن ريم أنها رائعة، وهي قدوة لي. وأتمنى العمل أيضًا مع آيدا القصي، على الرغم من أننا نعمل على نفس المشروع، ولكن ليست لدينا مشاهد مشتركة. وأيضًا رهف إبراهيم تتمتع بموهبة كبيرة، وقد ناقشنا فكرة إجراء تجربة أداء كشقيقتين يومًا ما. وربما يومًا ما، سأعمل مع جينفر لورنس؟ أو ميريل ستريب؟ ليس هناك حدود للحلم.

‎* كلمة أخيرة ؟

‎أتمنى أن ينال مسلسل “بيت طاهر” إعجاب المشاهدين، كما استمتعنا بالعمل عليه. هذا المسلسل الجميل هو طريقتنا في تقديم الثقافة السعودية للعالم، وأتمنى بأن ينال استحسان الجميع كما أعجب فريقنا. وفي النهاية، أودّ أن أشكر نتفليكس وكل من شارك في العمل على هذه الفرصة القيّمة، وطبعا شكرًا لكم ولجهودكم في الإضاءة على هذا المسلسل.