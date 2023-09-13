شاهد.. جولة داخل قصر ميسي الجديد في ميامي

اشترى النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 عامًا) قصرًا بالقرب من ملعب فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، بمبلغ يصل إلى 11 مليون دولار.



يبعد القصر الواقع في مجمع (باي كولوني) عن ملعب إنتر ميامي بـ8 كم فقط، وبالسيارة نحو 14 دقيقة، حيث اختار ميسي موقعًا مميزًا لإقامته الجديدة.



ويضم قصر ميسي في ميامي 9 غرف للنوم، وحوض سباحة يطل على المحيط مباشرة، إضافة إلى 9 حمامات، وصالة للألعاب البدنية وغرفة سبا.



ويقع قصر ميسي الجديد بجوار منزل زميله في إنتر ميامي، الإسباني سيرخيو بوسكيتس، حيث يفصل بينهما دقائق معدودة بالسيارة.



شاهد قصر ميسي الجديد في ميامي