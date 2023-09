إصابة صادمة لأسينسيو تربك حسابات سان جيرمان

تعرّض الجناح الدولي ماركو أسينسيو (27 عامًا) إلى إصابة قوية في لقاء منتخب بلاده إسبانيا وجورجيا الجمعة الماضية، ما خلّف صدمة لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

منتخب إسبانيا تفوق على جورجيا (7-1) في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 واقترب من التأهل للمسابقة، لكن أسينسيو تلقّى ضربة قوية قد تبعده لعدة أسابيع.



وأصيب أسينسيو في الكاحل في أواخر الشوط الأول أمام جورجيا، ليقرر مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، إقحام نيكو ويليامز بدلًا منه.



حسب وسائل إعلام مقرّبة من دوائر منتخب إسبانيا، فإن إصابة أسينسيو قد تبعده عن المشاركة مع الفريق العاصمي الفرنسي، بين 5 و6 أسابيع.



ومثّلت إصابة أسينسيو إرباكًا لخطط المدرب الإسباني لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، الذي يعتمد على اللاعب بصفة أساسية هذا الموسم.

وخاض أسينسيو كل مباريات الـ(بي إس جي) بالموسم الحالي، وقد تمكّن من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة من 3 جولات بالدوري الفرنسي.

🚨🇪🇸| Marco Asensio will be OUT for more than a month. @miguelitocope pic.twitter.com/AW2sxIHOqi

