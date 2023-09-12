وجهة “مسار” توقع اتفاقية تنفيذ 4 أبراج سكنية جديدة باستثمارات تصل إلى 2,5 مليار ريال

مكة المكرمة : البلاد

وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك و المطور لوجهة “مسار ” اليوم، اتفاقية البدء في تنفيذ 4 أبراج سكنية جديدة، باستثمارات تصل إلى 2,5 مليار ريال، وذلك على هامش مشاركة وجهة “مسار” في معرض سيتي سكيب العالمي.

وشملت الاتفاقية البدء في تنفيذ 4 أبراج سكنية جديدة من ضمن الأبراج العشرة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من العام الماضي، حيث ستضيف المشاريع الجديدة، أكثر من 95 ألف متر من المسطحات المخصصة للشقق السكنية الفاخرة مقسمة على ثلاثة أبراج سكنية وبرج فندقي بارتفاع 32 طابقًا، ويصل إجمالي الاستثمارات في هذه المجموعة من الأبراج إلى 2.5 مليار.