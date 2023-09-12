منتخب ألمانيا يفاوض بايرن ميونخ بشأن المدرب ناغلسمان

بات يوليان ناغلسمان (36 عامًا) المدرب الأبرز لخلافة المقال هانز فليك في تدريب منتخب ألمانيا لكرة القدم- حسب وسائل إعلام صادرة اليوم الثلاثاء.



سيتعيّن على المنتخب الألماني التفاوض مع بايرن ميونيخ بشأن التعاقد مع ناغلسمان، حيث لا يزال عقد المدرب الشاب ساريًا مع النادي البافاري.



وكان بايرن ميونيخ قد أقال المدرب ناغلسمان من منصبه في مارس الماضي، لكن العقد المبرم بينهما لا يزال ساريًا. ويحصل على راتبه الشهري بانتظام.



ومن أجل التعاقد مع ناغلسمان، سيتوجّب على المنتخب الألماني التفاوض أولًا مع بايرن ميونيخ؛ لإيجاد طريقة لفسخ عقد المدرب الشاب.



وكان منتخب ألمانيا قد أقال المدرب هانز فليك بعد الخسارة من اليابان (1-4) مطلع الأسبوع الحالي، في مباراة ودية أقيمت في فولفسبورغ.