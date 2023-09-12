رسالة “سرية” من مبابي إلى ريال مدريد

زعم برنامج شيرينغيتو (El Chiringuito) الإسباني، أن كيليان مبابي بعث برسالة سرّية إلى إدارة نادي ريال مدريد، وسط جدل حول مستقبله مع باريس سان جيرمان.





مبابي (24 عامًا) أبلغ سان جيرمان بأنه لن يجدد عقده وسيرحل بالمجّان بنهاية الموسم الحالي (2023-2024)، ويتحيّن اللاعب الوقت للانتقال إلى ريال مدريد.



وسائل إعلام ذكرت أن إدارة النادي الباريسي فشلت في إقناع مبابي بتمديد عقده، حيث يريد اللاعب تحقيق حلمه باللعب بقميص ريال مدريد الموسم المقبل.



وحسب البرنامج الإسباني الشهير، فإن مبابي أرسل رسالة سرية إلى إدارة ريال مدريد يطالب فيها النادي بالتحلي بالصبر، فمسألة انتقاله للملكي مجرد وقت.