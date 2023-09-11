سيدات كولومبيا ونيجيريا يسيطرن على المنافسات النسائية ببطولة العالم لرفع الأثقال في الرياض

البلاد- الرياض
فرضت كولومبيا ونيجيريا اسميهما كأحد أبطال لعبة رفع الأثقال حول العالم، وذلك بتحقيق رباعاتها 7 ميداليات متنوعة في منافسات وزن 64 كجم للسيدات التي جرت أمس، ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال التي تحتضنها مدينة الرياض.
ونالت الرباعة الكولومبية “ناتالا لاموس” ذهبيتي الخطف والمجموع وبرونزية النتر، برفعها 101 كجم في الخطف، و122 كجم في النتر، بمجموع 223 كجم.
وحققت زميلتها “اليخاندرا رودريغز” الميدالية الفضية للخطف برفعها 101 كجم، في حين ذهبت برونزية الخطف للنيجيرية “إيمالياو روث” برفعها وزن 100 كجم.
وفي النتر، حققت الكورية الجنوبية “مينكي بارك” الميدالية الذهبية برفعها 123 كجم، ونالت النيجيرية “إيمالياو” الفضية برفعها 122 كجم.
وفي المجموع، حققت النيجيرية “ايمالياو” الميدالية الفضية بـ222 كجم، وذهبت البرونزية للكورية الجنوبية “مينكي” بوزن 220 كجم.
وفي ختام المنافسة، توج عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية العميد شدّاد العمري الفائزات بالميداليات المتنوعة.
– العملاق الجورجي لاشا يوقف التدريبات
سُلّطت الأضواء على الربّاع الجورجي لاشا تالاخادزه المشارك في بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة حاليًا في الرياض، حيث يتواجد عدد من المصورين لالتقاط الصور والفيديوهات، ويتوقف أغلب اللاعبين واللاعبات عن التدريبات لدقائق لمشاهدة القوة الجسمانية التي يتميز بها العملاق الجورجي وحماسه الكبير في التدريبات اليومية، التي يجريها في الصالة البارالمبية، استعدادًا لخوض منافساته في الـ17 من سبتمبر الحالي وهو آخر أيام البطولة.
الجورجي لاشا أو كما يُطلق عليه “العملاق”، يرافقه 8 أشخاص ما بين مدربين ومساعدين؛ من بينهم شقيقه كيورقي ودكتور وأخصائي علاج طبيعي، ويعد أحد أقوى لاعبي رفع الأثقال في العالم، حيث حطّم 26 رقمًا قياسيًا في مشاركاته المتنوعة الماضية، ويطمح في تحقيق الميدالية الذهبية السابعة له في بطولات العالم، وسبق أن نال ميداليتين ذهبيتين في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وطوكيو 2020.
6 منافسات .. وآل حميد يمثّل الأخضر
تقام اليوم الاثنين 6 منافسات تبدأ الساعة 9.00 صباحاً بوزن 71 كجم فئة E (سيدات) بمشاركة 14 ربّاعة، ويخوض الرباع السعودي محمود آل حميد منافسات فئة B وزن 81 كجم الساعة 11.30 صباحاً مع 10 رباعين، تليها عند الساعة 2.00 ظهراً، منافسات وزن 89 كجم فئة B (رجال) بمشاركة 12 ربّاعا.
وتبدأ عند الساعة 4.30 عصراً المنافسات الأقوى (فئة A ) وزن81 كجم (رجال)، بمشاركة 9 ربّاعين، تليها عند الساعة 7.00 منافسات نفس الفئة لوزن 89 كجم (رجال) بمشاركة 11 رباعاً، فيما تختتم منافسات اليوم بوزن 71 كجم فئة D (سيدات)
– أسيل: البطولة تمثل “فرصة عمر”
لم تفوّت أسيل الرشيد حكم “درجة ثالثة” لرفع الأثقال فرصة المشاركة في بطولة العالم المقامة حاليًا في الرياض، من خلال الإشراف على التدريبات اليومية للمنتخبات في الصالة البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وأوضحت أسيل أنها لاعبة سابقة في رفع الأثقال، وكانت ضمن أول منتخب سعودي للسيدات يشارك في بطولة خارجية عام 2019 في الأردن.
وبينت أسيل أنها متفرغة للتحكيم والتدريب للسيدات في نفس الوقت، وفضّلت المشاركة في البطولة لاكتساب الخبرة في التنظيم والتحكيم والتدريب، مبدية سعادتها بردة فعل المشاركين وانبهارهم بالإمكانيات الرياضية العالية في المملكة والتنظيم الرائع في البطولة.
– المكتب التنفيذي يستعرض تقارير اللجان
عقد المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اجتماعًا برئاسة محمد جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
وعرض خلال الاجتماع تقارير اللجان المالية والفنية والحكام والتدريب والرياضيين والطبية، إضافة إلى استعراض الخطة الإستراتيجية للاتحاد والاطلاع على لائحة أهلية اللاعبين.
141- إعلاميًا ينقلون فعاليات البطولة
تحظى بطولة العالم لرفع الأثقال بحضور كبير من وسائل الإعلام المحلي والأجنبي، حيث بلغ عدد الحضور 141 شخصًا ما بين محررين ومصورين ومراسلي القنوات التلفزيونية والإذاعية، وتواجد 75 إعلاميًا من خارج المملكة، ويتواجد عدد كبير من القنوات الأجنبية إلى جانب محررين ومصورين مرافقين مع المنتخبات المشاركة؛ لتغطية منافسات البطولة ومنتخباتهم، كما خصصت القنوات السعودية الرياضية عربتي نقل تلفزيوني لفعاليات ومنافسات البطولة بشكل مباشر تبدأ يومياً من الساعة التاسعة صباحاً.
– الصقر العربي ينال إعجاب خورخي
نال الصقر العربي إعجاب الرباع المكسيكي جورجي كاردينيس الذي طلب التصوير معه بالزي السعودي، وتعرف خورخي على طريقة الإمساك بالصقر والتعامل معه، وكذلك طريقة تغذيته، كما طلب معرفة أسعاره وتفاصيله.
ويوجد الصقر مع الجمال العربي في الخيمة الشعبية بركن “هدية عالم” التي تقدم العديد من الفعاليات التراثية.
– عائلة تركية تساند قريبها
تواجدت العديد من العوائل العربية والأجنبية في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض لمساندة ودعم رباعي منتخبات بلادهم المشاركين في بطولة العالم لرفع الأثقال، وكان من بينها عائلة تركية حضرت وتواجدت في المدرجات؛ تشجيعًا لقريبها التركي محمد فركان، الذي نال برونزيتي النتر والمجموع لوزن 73 كجم.